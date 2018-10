CGI et la Banque Nationale du Canada mettent à l'essai une plateforme blockchain pour la négociation des garanties et des lettres de crédit de soutien

Ces ententes conditionnelles complexes sont utilisées par les banques pour assurer la sécurité des transactions financières, ainsi qu'au sein de nombreux secteurs lors de la signature de contrats. Réalisées par courriel, elles comportent des risques d'erreurs et de retards et manquent de transparence pour les destinataires en ce qui a trait aux conditions et aux statuts des approbations.



Pour la Banque Nationale du Canada, CGI a intégré la plateforme de financement commercial CGI Trade360 avec Contract Builder de Skuchain, une application conçue à partir de Brackets, une plateforme pour contrats intelligents sur la chaîne de blocs. L'intégration permet à la Banque Nationale du Canada de fournir des services de financement commercial de façon numérique aux clients exerçant des activités sur une solution de chaîne de blocs interentreprises. Les clients seront en mesure d'entreprendre, de mener et de conclure les négociations de lettres de crédit de soutien et de garanties par l'entremise de contrats intelligents. Ils pourront ainsi rédiger des ententes et communiquer les changements de conditions de manière sécuritaire aux parties concernées. Notre outil de négociation des contrats fondé sur la chaîne de blocs s'avère extrêmement efficace lors des processus de lettre de crédit de soutien et de garanties.



Les processus complets de chaîne de blocs de la Banque Nationale du Canada permettront de réduire les délais de traitement et les risques ainsi que de consolider les relations client de la banque. En tirant parti de gabarits préapprouvés par les banques et de négociations sur un registre distribué, la plateforme intégrée automatise les fonctionnalités de coordination nécessaires à l'émission d'une lettre de crédit de soutien ou d'une garantie. Les processus normalisés offrent une visibilité de l'ensemble du cycle de vie, réduisent les coûts pour toutes les parties prenantes, augmentent la sécurité et favorisent une collaboration plus efficace.



« Ce projet pilote constitue une occasion exceptionnelle de mettre à profit la technologie de chaîne de blocs afin de simplifier le processus pour la négociation de lettres de crédit de soutien et de garanties, tout en le rendant plus transparent et sécuritaire. Cette approche nous permettra d'offrir une expérience simple, rapide et efficace à nos clients commerciaux, qui facilitera la gestion de leurs activités », a précisé Patrice Roy, vice-président, Paiements, gestion de la trésorerie et solutions internationales à la Banque Nationale du Canada.



« Cet outil de rédaction de contrats pour des lettres de crédit de soutien est la première mise en production issue de la norme émergente en matière d'engagement de paiement du registre distribué (Distributed Ledger Payment Commitment ou « DLPC »), a affirmé Srinivasan Sriram, chef de la direction de Skuchain. Cette norme est le résultat de plus de deux années d'efforts du groupe de travail du Bankers Association for Finance and Trade (BAFT), dirigé par Ranganathan Krishnan, notre vice-président des technologies. »



« L'utilisation de la chaîne de blocs permet d'offrir un registre partagé qui sert de source unique d'information durant les processus de négociation, d'émission et de réémission des documents, a indiqué Frank Tezzi, vice-président, Solutions de commerce et de chaîne d'approvisionnement chez CGI. Cet exemple offre certitude et transparence sur le processus de garantie aux parties concernées lors d'une transaction financière. »



À propos de Skuchain

Skuchain est une entreprise proposant des technologies de chaîne de blocs qui ajoute transparence, sécurité et efficacité à la chaîne d'approvisionnement. De la même façon que l'Internet a donné lieu au commerce électronique, la chaîne de blocs fournit les bases du commerce collaboratif, dans le cadre duquel les entreprises peuvent travailler ensemble comme jamais pour engendrer des gains, tout en renforçant le contrôle sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Suivant cette vision, de nombreux secteurs, y compris l'aérospatiale, l'alimentation et l'agriculture, l'électronique, l'énergie, l'automobile et les finances, ont adopté la plateforme EC3 (Empowered Collaborative Commerce Cloud) de Skuchain en Asie du Sud-Est, en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Apprenez-en davantage sur www.skuchain.com (en anglais).



À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. Grâce à ses 74 000 professionnels établis partout dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services d'intégration de systèmes et d'impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. CGI génère des revenus annuels de 10,8 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.