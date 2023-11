Bras-droit du CEO (Stagiaire) - Janvier 2024

Choisir, c’est choisir une startup à forte croissance. Pour garantir que leur activité respecte les consommateurs et la planète, toutes les entreprises doivent collecter de nombreuses données de la part de leurs fournisseurs : certifications, analyses laboratoires, engagements RSE/ESG, données techniques sur les produits etc. Grâce à de nombreuses technologies dont l’intelligence artificielle, Tracklab permet aux entreprises de garantir que leurs fournisseurs respectent leurs engagements envers les consommateurs et la planète. Nos clients opèrent au sein d'industries complexes qui jouent un rôle majeur dans le paysage industriel français : agro-alimentaire, cosmétiques, produits chimiques…Pour nous aider dans notre mission, nous recherchons un stagiaire bras-droit CEO.Tu travailleras aux côtés de Fadel , notre CEO, diplômé d’HEC et ancien consultant chez Bain, sur un vaste éventail de sujets-clé :Pour davantage d’informations, tu peux contacter notre Bras-droit CEO actuel : Roman Quenin contact : fadel@tracklab.co Tracklab propose aux industriels de piloter leurs conformités en construisant une solution digitale simple, intuitive et parfaitement cohérente avec les attentes des responsables qualité, réglementaire, achats et managers.

