Blockchain : Utocat lève 1,6 millions d’euros pour conquérir le marché européen

Précurseur et actuel leader sur son secteur, Utocat franchit une nouvelle étape de son développement avec la levée de 1,6 millions d’euros auprès de différents acteurs, dont Bpifrance, la MEL (Métropole Européenne de Lille) et BNP Paribas, ce qui permettra notamment à la société de distribuer sa solution Catalizr à l’international.



Catalizr est un logiciel de gestion numérique des titres non cotés dédié aux acteurs de la banque et de la finance. Cet outil permet de réaliser tout type d’opérations en non coté (Achat, vente, versement de dividende, OST, etc.) par le biais de comptes bancaires spécifique tels que le PEA, PEA-PME, PERCO et PEE en France. Il permet de constituer un marché secondaire pour les titres non cotés en offrant aux investisseurs la possibilité de visualiser les offres d’achat et de vente et d’exécuter leurs ordres. Cette solution a déjà été adoptée par plusieurs acteurs majeurs de la banque en France pour organiser et sécuriser le processus d’investissement en non coté au sein de leur offre PEA. « La confiance accordée par l’ensemble de nos clients banque et assurance ainsi que la rentabilité de notre modèle, portée par une croissance de plus de 100% par an, ont permis d’asseoir clairement notre légitimité sur ce secteur », indique Clément Francomme, CEO d’Utocat.



Fort de ces succès, Utocat vise désormais l’international avec sa solution. « Notre ambition est de devenir un acteur incontournable au niveau européen dans le domaine de l’investissement non coté. Nous envisageons ainsi de conquérir de nouveaux marchés, notamment en Italie, Portugal, Pologne, Allemagne, Pays-Bas, Estonie ou encore en Suisse », précise Clément Francomme. Ces pays sont répartis en 3 groupes : le premier rassemble ceux avec un système similaire au modèle français en termes de produit d’épargne (Italie et Portugal) ; le second concerne ceux avec un fort potentiel administratif (Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Suisse et Pologne) ; le dernier comprend l’Estonie, avec une forte culture du digital. L’objectif d’Utocat est de déployer sa solution dans un à trois pays d’ici deux ans. « Cette levée de fonds nous permettra également de renforcer nos équipes sur nos différents pôles d’expertise », complète Clément Francomme.



En mettant à la disposition des banques une solution simple et sécurisée d’échange de titres, Utocat vise à créer les conditions nécessaires à l’essor du non coté. Elle standardise et en unifie les pratiques de ce marché qui rencontre un succès grandissant auprès des investisseurs particuliers, notamment via la multiplication des offres de crowdfunding (crowdfunding obligataire, crowdequity et crowdfunding immobilier notamment).



Utocat est membre de six consortiums spécialisés dans les domaines de la blockchain et du numérique et bénéficie de ce réseau pour assurer son développement. La société a également obtenu en 2018 un financement public européen à hauteur de 1 million d’euros via les dispositifs du Crédit d’impôt recherche et du Concours d’innovation numérique.



Créée en 2014, Utocat est un éditeur de logiciel blockchain spécialisé dans la numérisation des processus bancaire. Elle dispose de 2 solutions : Blockchainiz une plateforme d’accès à la blockchain permettant à ses clients de développer leurs propres applications blockchain et Catalizr solution de numérisation des titres non coté qui rend accessible l’investissement en non coté et facilite le financement de l’économie réelle (TPE, PME, startup).

Utocat a rejoint le programme EuraTechnologies en 2015 et bouclé en septembre 2016 une levée de fonds de 500.000 € qu’elle consacre à l’amélioration de l’excellence opérationnelle et de l’expérience utilisateur grâce aux nouvelles technologies.

