SETL, le spécialiste de la blockchain financière, annonce l’arrivée de Philippe Morel au poste de CEO, Peter Randall devient Président

Philippe Morel, 55 ans, diplômé de HEC et de l’université d’Harvard, a passé la plus grande partie de sa carrière (28 ans) au sein de The Boston Consulting Group en tant que Managing Director. Basé à Londres, il a plus particulièrement conseillé les sociétés de gestion sell-side et buy-side pour leur stratégie de développement.



En 2010, il a créé BCG Capital Markets Practice, devenu depuis leader mondial dans son domaine. Il a également été président de Expand, filiale de recherche et d’analyse comparative de BCG à New York, Londres et Singapour.



Il a aussi présidé le comité d’audit et des risques de BCG pendant 6 ans.



Sir David Walker, Président du conseil d’administration de SETL déclare : « Je suis très heureux d’accueillir Philippe Morel au poste de Directeur Général. Il apportera à SETL une expérience particulièrement riche dans les domaines aussi variés que ceux de la finance, du marché des capitaux ou la réglementation. »

Et il ajoute : « Notre offre est unique puisque nous disposons à la fois d’un produit de premier plan et de l’expérience du déploiement de plateformes financières.



Philippe Morel déclare : « Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre SETL à ce moment passionnant de son développement et d’avoir l’opportunité de l’accompagner dans une nouvelle phase d’innovation et de croissance.



SETL développe des infrastructures de marché telles qu’IZNES, première plateforme pan-européenne d’achat et de vente de fonds en blockchain et qui regroupe aujourd’hui 25 sociétés de gestion de premier plan. Par ailleurs, une société utilisant la technologie de SETL vient de recevoir l’agrément de l’AMF et de la Banque de France pour opérer en tant que dépositaire central de titres (CSD) ainsi que l’aval de Target 2- securities (T2S) pour se connecter au système européen de règlement des opérations sur titres (European Securities Settlement System) ».



A propos de SETL Development Ltd

Fondée en 2015 à Londres, SETL déploie une infrastructure de règlement et de paiement institutionnels multi-devises, multi-actifs, fondée sur la technologie blockchain.

L’objectif de SETL est de réduire considérablement le coût des échanges d’actifs (monnaie, devises, titres financiers, dérivés, etc.), au bénéfice des émetteurs, des investisseurs et des intermédiaires financiers.

La technologie blockchain est capable de réaliser 80 000 transactions par seconde sur plus de 100 millions de comptes simultanément.

Aujourd’hui, SETL compte 85 personnes réparties entre Londres, Paris et Tokyo dont une trentaine à Paris, SETL y disposant d’une filiale, SETL France, dirigée par Pierre Davoust.

La société SETL est présidée par Sir David Walker, ancien président de Barclays et de Morgan Stanley International ; elle était jusque-là dirigée par Peter Randall, fondateur du groupe boursier Chi-X.