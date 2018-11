BlackLine annonce un accord de distribution directe avec SAP

BlackLine, Inc. (Nasdaq : BL), leader du marché de la digitalisation des fonctions comptable et financière basée sur un modèle de Continuous Accounting, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord de distribution avec SAP® (NYSE : SAP). SAP aura désormais la possibilité de distribuer les solutions cloud dédiées du leader mondial de l’optimisation des processus financiers et comptables, aux entreprises du monde entier.



« SAP est l’un de nos partenaires historiques, qui a rapidement compris comment l’intégration des solutions de BlackLine pouvait aider les entreprises à améliorer considérablement leurs performances comptables, grâce à davantage de contrôle, de visibilité et de confiance », a déclaré Mario Spanicciati, directeur de la stratégie chez BlackLine. « La décision de SAP de vendre et assurer directement par eux-mêmes le support de notre solution est une annonce chargée de sens, dont nous nous réjouissons. Ce nouvel accord sera l’occasion pour nous d’étendre encore davantage notre présence au niveau global. »



La plateforme cloud de BlackLine complète les fonctionnalités offertes par les solutions SAP ERP Financials, qui incluent la solution SAP S/4HANA®, pour donner les moyens aux équipes comptables des entreprises de tirer parti d’un contrôle et d’une automatisation accrus.



L’ajout des solutions BlackLine au catalogue de SAP est en cours. Les chargés de compte SAP seront ainsi très prochainement en mesure de vendre celles-ci dans le monde entier, tout en continuant de s’appuyer sur les mêmes processus, contrats, avantages et conditions que ceux en vigueur pour l’ensemble du portefeuille SAP. SAP fournira en outre un support à ses clients.



« Nous sommes impatients de proposer directement les produits cloud de BlackLine pour aider les entreprises à rationaliser leurs processus de clôture, en remplaçant certaines tâches manuelles sujettes à un nombre d’erreurs conséquents, par une solution contrôlée et sécurisée de bout en bout », commente pour sa part Martin Naraschewski, SVP, Directeur Général et responsable de la division Business Finance chez SAP. « Cet accord de distribution permettra aux clients de SAP de bénéficier plus facilement que jamais de la technologie de référence en matière de clôture financière. »



Si des centaines d’entreprises utilisent déjà BlackLine conjointement à SAP, la solution de BlackLine reste ouverte et compatible à tout système ERP permettant d’appliquer les moteurs d’automatisation des règles et outils d’analyse de BlackLine à un vaste éventail de processus financiers et comptables opérationnels.



À propos de BlackLine

BlackLine est un fournisseur de solutions cloud permettant aux entreprises de transformer leurs fonctions comptables et financières grâce à l’automatisation, la centralisation et la simplification de leurs processus clés comme la clôture comptable ou les processus inter-compagnies. Conçue pour compléter les ERP et autres systèmes financiers déjà en place tels que SAP, Oracle ou NetSuite, la plateforme de BlackLine aide les départements financiers et comptables des organisations de toutes tailles à améliorer leur efficacité opérationnelle, accroître leur visibilité en temps réel et veiller à la conformité dans le but de garantir une gestion optimale de la clôture comptable de bout en bout.



BlackLine offre à ses clients la possibilité de remplacer leurs processus comptables et financiers traditionnels par un modèle d’amélioration continue intégrant l’automatisation, le contrôle et la gestion des tâches périodiques. Cette approche, appelée Continuous Accounting, permet d’assouplir le calendrier de la fonction comptable, d’augmenter la productivité de ses équipes et d’accélérer sa modernisation. Plus de 2400 entreprises dans le monde font confiance à BlackLine pour les aider à assurer l’intégrité de leurs bilans comptables et la fiabilité de leurs rapports financiers.



