Bitstack lève 2 millions d'euros Neuf mois après avoir lancé son application d'épargne en bitcoin, Bitstack annonce une nouvelle levée de fonds de 2 millions d'euros menée par Founders Future, investisseur historique, aux côtés de Y Combinator, Kima Ventures, Goodwater Capital, FoundersX Ventures, Soma Capital, Sharpstone Capital et Lightning Ventures. Ce tour de table permettra à Bitstack d'enrichir son offre grâce au lancement de nouvelles fonctionnalités telles que l'envoi de bitcoins entre amis ou encore sa propre carte de débit permettant de gagner du bitcoin sur chaque dépense.





Depuis son lancement, Bitstack revendique 25 000 utilisateurs en France, allant de 18 à plus de 70 ans et ayant épargné plus de 5 millions d’euros en bitcoin. Ce succès confirme l’intérêt des Français qui peuvent désormais s’exposer facilement et de manière responsable à l’actif le plus performant de ces dix dernières années. Bitstack répond à la problématique de volatilité du bitcoin en s’appuyant sur la méthode du “Dollar-Cost Averaging” (DCA), une stratégie d’investissement long terme consistant à effectuer des achats réguliers pour lisser le risque lié à la volatilité, tout en s’exposant à la performance long terme haussière du bitcoin.



Un utilisateur de Bitstack épargne en moyenne 100 € par mois en bitcoin et enregistre à ce jour une plus-value potentielle de 30% malgré la baisse du bitcoin en 2022, prouvant l’efficacité de la méthode du DCA.



« 50% des utilisateurs de Bitstack sont des primo-acheteurs de bitcoins, ce qui révèle une adoption du bitcoin par les Français. Ils sont 94% à vouloir conserver leurs bitcoins plus de 3 ans et 29% plus de 10 ans, traduisant ainsi une conviction sur le long terme. » analyse Alexandre Roubaud, CEO de Bitstack.



Depuis le début d’année, la startup enregistre un volume record de nouveaux épargnants et voit ainsi son nombre d’utilisateurs actifs augmenter de plus de 20% par mois.



Une levée de fonds de 2 millions d’euros pour accélérer son développement et lancer sa carte de débit



Après un premier tour de table en 2021, Bitstack annonce aujourd’hui une seconde levée de fonds de deux millions d’euros pour accélérer son développement en renforçant ses équipes et en développant de nouvelles fonctionnalités. En plus de pouvoir acheter, vendre et épargner du bitcoin, les utilisateurs disposeront désormais d’un IBAN virtuel qui leur permettra notamment de déposer leur salaire et de placer automatiquement un pourcentage en bitcoin. Ils pourront aussi envoyer et recevoir du bitcoin entre amis et auront la possibilité de payer en euros ou en bitcoin directement grâce à une carte de débit.



Lancée d’ici la fin d’année 2023, la carte de débit Bitstack sera disponible gratuitement et fonctionnera chez tous les commerçants. Grâce à cette carte les utilisateurs gagneront du bitcoin sur chaque dépense et pourront profiter de récompenses supplémentaires en bitcoin dans certaines enseignes partenaires. Les pré-inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui sur le site.



« Nous sommes très heureux d’entrer dans une nouvelle phase du développement de Bitstack aux côtés d’investisseurs de premier plan » déclare Alexandre Roubaud, CEO de Bitstack. « Notre ambition est de donner aux Français une nouvelle manière de gérer leur argent. Chez Bitstack, nous croyons que la finance peut être différente, plus accessible, plus transparente et plus équitable grâce au bitcoin. Avec le lancement de nos nouveaux services financiers et de notre carte de débit, nous poursuivons notre mission de démocratisation du bitcoin pour créer un système financier plus ouvert. ».



« Bitstack démocratise l'usage des crypto-monnaies en créant un nouveau produit d'épargne innovant qui s’inscrit dans le quotidien. Alexandre et Kabir sont impressionnants par leur vision du marché et surtout leur capacité à exécuter dans un environnement encore mouvant. Nous sommes plus que fiers d’accompagner ces entrepreneurs à la fois ambitieux et réalistes chez Founders Future pour les aider dans leur développement en France et à l’international. » explique Marc Menasé, fondateur de Founders Future.





À propos de Bitstack

Créée en Avril 2021 par Alexandre Roubaud et Kabir Sethi, la société française Bitstack basée à STATION F à Paris propose une application mobile permettant d’épargner en bitcoin de façon simple, ludique et indolore.

Bitstack est une société enregistrée en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro E2021-027.



