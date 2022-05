Binance obtient l'enregistrement de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) en France Binance, premier écosystème blockchain et exchange de cryptomonnaies au monde, a annoncé aujourd'hui que Binance France SAS s'est vu accorder un enregistrement de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) pour opérer en France par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Binance, premier écosystème blockchain et exchange de cryptomonnaies au monde, a annoncé aujourd'hui que Binance France SAS s'est vu accorder un enregistrement de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) pour opérer en France par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), autorité régulant les marchés financiers français, avec l'approbation de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), l'autorité administrative indépendante chargée de superviser le secteur bancaire et les réglementations anti-blanchiment en France, notamment la réglementation AML.



Cette réalisation historique pour Binance représente son premier enregistrement PSAN au sein de l'Union européenne, et démontre son engagement à être un écosystème blockchain conforme aux législations étatiques.



L'enregistrement permet à Binance France SAS d'opérer en tant que PSAN en France et soumet ses opérations à la réglementation française en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et fournit une protection réglementaire importante pour les utilisateurs locaux.



Pour Binance, la conformité et la réglementation sont essentielles au développement et à la maturation de l'industrie de la crypto et de la blockchain.



Changpeng Zhao (CZ), fondateur et directeur général de Binance, a déclaré : "Une réglementation efficace est essentielle pour l'adoption généralisée des cryptomonnaies. La réglementation française PSAN et CFT-AML met en place des exigences strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et d'adéquation pour répondre aux normes élevées nécessaires pour être réglementé en France."



CZ a ajouté : "Nous sommes reconnaissants envers l'AMF et l'ACPR qui ont tous deux fait preuve d'un engagement pour l'innovation qui a permis à Binance de traverser l'ensemble du processus de demande. Depuis le premier jour, Binance a toujours fait passer ses utilisateurs en priorité, et la communauté crypto peut désormais avoir encore une totale confiance en Binance France en tant que PSAN en France."



David Princay, PDG de Binance France, a déclaré : "L'enregistrement de Binance France en tant que PSAN est une étape clé pour la crypto en Europe. Les nouveaux niveaux de protection en matière de lutte contre le blanchiment d'argent contribueront à faire croître l'adoption des cryptos en France et en Europe. Une plus grande adoption permettra d'apporter une meilleure liquidité au marché, ce qui sera mieux accueilli par les utilisateurs et la communauté en particulier."



Suite à l'enregistrement, Binance développera de manière significative ses opérations en France et a l'intention de recruter jusqu'à 250 personnes axées sur le développement des cryptomonnaies et des infrastructures blockchain.



La société BINANCE France SAS est enregistrée sous le numéro E2022-037. L'enregistrement est effectif à partir du 4 mai 2022.



À propos de Binance

Binance est le premier écosystème blockchain et fournisseur d'infrastructure de cryptomonnaies au monde, avec un panel de produits financiers qui comprend la plus grande bourse d'actifs numériques en volume. Bénéficiant de la confiance de dizaines de millions de personnes dans le monde, la plateforme Binance a pour vocation de fournir l'échange le plus sécurisé au monde pour les investisseurs individuels et institutionnels, et présente un portefeuille inégalé de produits et d'offres blockchain, notamment : trading et finances en crypto-monnaies, éducation, données et recherche, bien social, investissement et incubation, décentralisation et solutions d'infrastructure, et plus encore.

www.binance.com



