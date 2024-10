BBVA, la banque ibérique devrait lancer son stablecoin en 2025 via un nouveau programme de Visa ?

« Visa est à l’avant-garde des paiements numériques depuis près de soixante ans et, avec l’introduction de VTAP, nous donnons une fois de plus le ton au secteur. Nous sommes ravis de mettre à profit notre expérience en matière de tokenisation pour aider les banques à intégrer les technologies blockchain dans leurs opérations. »



VTAP est une solution de pointe développée par les experts internes de la blockchain de Visa. La plateforme est une solution B2B conçue pour permettre aux banques d'intégrer des devises fiduciaires dans la chaîne de manière sûre, transparente et efficace. Les principaux avantages sont les suivants :



- Intégration facile : VTAP fournit une plateforme permettant aux banques de créer, de graver et de transférer des jetons adossés à des monnaies fiduciaires, tels que des dépôts tokenisés et des pièces stables, et d'expérimenter des cas d'utilisation. Cette plateforme est disponible dans un environnement de test avec des plans de prise en charge de programmes en direct en 2025 et lorsque les banques participantes seront prêtes à se lancer auprès des clients finaux. VTAP nécessite une intégration technique minimale, car les banques participantes peuvent accéder à la suite complète de services VTAP via des API conçues pour aider à améliorer l'infrastructure financière existante afin qu'elle soit toujours opérationnelle et plus efficace.



- Programmabilité : VTAP est conçu pour permettre aux banques d'utiliser leurs jetons garantis par des monnaies fiduciaires dans le cadre de contrats intelligents. Cela pourrait aider à numériser et à automatiser les flux de travail existants et à alimenter l'échange futur de nouveaux types d'actifs du monde réel. Par exemple, une banque pourrait automatiser des processus tels que l'administration de lignes de crédit complexes à l'aide de contrats intelligents et utiliser des jetons garantis par des monnaies fiduciaires pour effectuer des paiements lorsque les conditions de paiement sont respectées. Une banque pourrait également permettre à ses clients d'utiliser un jeton garanti par des monnaies fiduciaires pour acheter des matières premières ou des bons du Trésor tokenisés avec un règlement en temps quasi réel sur la chaîne.



- Interopérabilité : Il existe un écosystème croissant dans lequel des actifs réels tokenisés sont émis sur plusieurs réseaux de blockchain autorisés et publics. La vision de Visa est de permettre l'interopérabilité entre différentes blockchains pour les banques utilisant la plateforme VTAP. Avec une connexion API unique à VTAP, à l'avenir, les banques pourront activer plusieurs cas d'utilisation et interagir avec des partenaires et des clients sur des blockchains autorisées et publiques. Pour soutenir l'adoption à grande échelle des actifs tokenisés par l'écosystème, Visa s'engage à permettre des échanges inter-chaînes sûrs et sécurisés d'actifs réels tokenisés à l'aide de jetons garantis par des monnaies fiduciaires.