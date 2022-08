Avec la tokenisation de l’immobilier, RealT veut changer radicalement notre façon d’investir Le monde de la finance évolue à une vitesse vertigineuse. Les crypto-monnaies, la finance décentralisée et les actifs symboliques chamboulent tout le concept d'investissement. L’entreprise américaine RealT s’inscrit dans cette nouvelle dynamique de la finance décentralisée en proposant la tokenisation de l’immobilier. L’objectif est de rendre le placement immobilier accessible à tous et permettre aux investisseurs de diversifier leur portefeuille d’actifs.





RealT est une entreprise américaine fondée au début de l’année 2019 par deux frères : Jean-Marc Jacobson et Remy Jacobson. Jean-Marc a débuté sa carrière dans l'immobilier en 1993 et Rémy l'a rejoint en 2000. Les frères Jacobson ont commencé à investir dans l’immobilier à la fin des années 90 et ont concentré tous leurs placements dans la ville de Montréal au Canada. En 15 ans, ils sont passés de 0 à 18 000 unités immobilières. En créant RealT, les frères Jacobson ont voulu changer profondément notre façon d’investir dans l’immobilier, en s’appuyant sur la finance décentralisée. L’objectif de l’entreprise est de permettre à chacun de placer son argent dans un bien immobilier à partir de 50 euros, grâce à la tokenisation.



La tokenisation de l’immobilier : un investissement accessible à tous



Grâce à la tokenisation et à la possibilité de diviser l'immobilier en actions, RealT permet à tout type d'investisseur de détenir facilement des actifs immobiliers. Chez RealT les actifs immobiliers sont représentés sur une blockchain par un identifiant numérique distinctif appelé token. La tokenisation est une méthode qui convertit les droits sur un actif en un jeton numérique, similaire au processus traditionnel de titrisation. Le transfert des informations d'un actif du monde réel vers la blockchain permet de transmettre et d'échanger les droits de propriété sur une plateforme numérique mondiale et sécurisée.



Ce mécanisme permet également d'attirer aussi bien des investisseurs ayant une vision à court terme (3 à 5 ans) que des investisseurs avec une vision à long terme (15 ans minimum). Si un investisseur souhaite se retirer du projet, RealT n'a pas besoin de vendre la propriété, car les investisseurs n'ont qu'à vendre leurs tokens.



Les avantages de la tokenisation des actifs



La fondation d'une économie symbolique offre le potentiel d'un monde financier plus efficace et équitable en réduisant considérablement les frictions impliquées dans la création, l'achat et la vente de titres. La tokenisation des actifs crée un monde plus liquide et pourra changer radicalement la dynamique du commerce mondial. La tokenisation des actifs, en particulier les titres privés ou les actifs généralement illiquides tels que l'immobilier, permet de les négocier plus facilement sur un marché secondaire. La tokenisation ouvre également l'investissement d'actifs à un public beaucoup plus large : grâce à des montants et des périodes d'investissement réduits.



A propos de RealT :

RealT a été créée en 2019 par les frères Jacobson : Jean-Marc et Remy. L’entreprise américaine propose d'investir dans l'immobilier avec un nouveau modèle économique, la tokenisation, en s'appuyant sur la blockchain Ethereum et depuis 2021 également sur Gnosis Chain. Aujourd’hui, grâce à son professionnalisme et sa transparence, RealT a réalisé 46 millions de dollars de ventes et compte plus de 200 biens immobiliers tokenisés. L’entreprise accompagne aujourd’hui près de 10 000 investisseurs dans 135 pays différents.

www.realt.co



Contact presse :

Katarina FISIAK / 06.47.54.85.95 /

