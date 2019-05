Arkéa déploie la solution de paiement Google Pay pour les clients de sa banque mobile Fortuneo et de l'assistant personnel max

Les wallets, ou portefeuilles électroniques, tels que Google Pay devraient connaître une forte croissance en France d'ici à 2022, selon l'étude "Le marché des moyens de paiement alternatifs" de Xerfi-Percepta diffusée en mai 2018. Ils séduisent déjà les inconditionnels des nouvelles technologies et devraient convaincre progressivement une cible plus large. C'est notamment l’ajout de fonctionnalités en faveur de l'expérience client qui boosterait la progression de ce mode de paiement alternatif.



C'est dans ce contexte que le groupe bancaire Arkéa propose gratuitement aux clients de sa banque en ligne Fortuneo et de sa fintech max, une nouvelle solution de paiement en adéquation avec les nouveaux usages. Les clients Fortuneo et max, qui détiennent une carte bancaire Mastercard® (hors maestro) peuvent désormais utiliser Google Pay.



Google Pay, une solution de paiement mobile enrichie

Disponible dans une trentaine de pays, Google Pay est une solution de paiement alternative à la carte bancaire. Google Pay est un moyen sécurisé, simple et rapide de régler ses achats en ligne, à partir des applications de e-commerce, et chez les commerçants proposant le paiement sans contact, en utilisant les cartes enregistrées dans son compte Google.



Les informations sont sécurisées, Google Pay ne partage pas le numéro de carte avec le marchand lors du paiement (processus de tokenisation).



Grâce à l'authentification, les transactions ne sont pas limitées en montant (hormis par le plafond de paiement associé à la carte bancaire.



Google Pay permet également le stockage des cartes de fidélité munies d'un code-barres pour faciliter les achats du quotidien et des cartes d'embarquement pour les déplacements. Un service supplémentaire qui permet de reconstituer un véritable portefeuille, électronique.



Une nouvelle illustration de l'open innovation

Il ne s'agit pas de la première collaboration entre Google et Arkéa. En février dernier, Arkéa annonçait le lancement d'un chatbot mobile de vente à distance avec paiement intégré qui s'appuie sur une brique Google Assistant. L’agent conversationnel intelligent développé par Arkéa pour le compte du groupe français Ciné Alpes rend possible la réservation de billets de cinéma depuis le chatbot. De la sélection de la séance jusqu’au paiement et la réception du e-billet, le parcours client est simple et fluide.



Frédéric Laurent, Directeur général adjoint du groupe Arkéa, en charge du Pôle Innovation et Opérations d’Arkéa, commente : « Cette nouvelle collaboration avec Google permet d'offrir à nos clients un service complémentaire de paiement mobile, Google Pay, en phase avec les nouveaux modes de consommation, et qui vient compléter nos autres solutions de paiement sans contact (Paylib, Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay et Samsung Pay). C'est une illustration des travaux menés au quotidien par les équipes d'Arkéa. Notre ambition est de concevoir des solutions innovantes pour accompagner nos clients, particuliers et professionnels, en vue de leur fournir la meilleure expérience client possible ».



A propos d’Arkéa

Arkéa est composé des réseaux du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, max, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…) qui couvrent tous les métiers de la sphère financière. Avec plus de 10 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,4 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 132 milliards d’euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.

arkea.com



A propos de max

Max est une fintech, filiale du groupe Arkéa, dont l’objectif est d’apporter une réponse simple, impartiale et efficace aux besoins de la vie quotidienne des consommateurs, avec une offre qui va au-delà des services financiers. Il s'agit d'une plateforme digitale, agrégatrice de services financiers et extra-financiers (services de banque et assurance, de conciergerie et de conseil personnalisé) pour répondre à une attente grandissante des consommateurs en matière de simplicité, de fluidité et d’efficacité. Accessible via une application 100 % mobile, conçue comme un « assistant personnel » du quotidien, elle est téléchargeable gratuitement et mise à la disposition de tous les consommateurs souhaitant accéder aux différents services proposés, quelle que soit leur banque.

max.fr



A propos de Fortuneo

Fortuneo est la banque en ligne du groupe Arkéa.

Depuis 2000, Fortuneo propose une gamme complète de produits et de services : compte bancaire, Bourse, épargne, assurance-vie, assurance auto et crédit immobilier.

Fortuneo est dotée des agréments de Banque et de prestataire de service d'investissement par l'ACPR (Autorité de Contrôle

Prudentiel et de Résolution) et de courtier en assurance par l'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance).

fortuneo.fr