Arkéa, 1ère banque en France à rendre possible le paiement instantané via un numéro de mobile

La transaction est réalisée depuis un mobile, via l’application « Paiement mobile » de la banque. Une innovation majeure en termes de paiement qui répond aux aspirations des clients et aux nouveaux modes de vie en alliant instantanéité, sécurité et simplicité.



Fidèle à sa culture de l’innovation, Arkéa franchit une nouvelle étape dans l’évolution des paiements. Dans le cadre de Paylib, le groupe bancaire est le premier en France à rendre possible le paiement instantané entre particuliers via un numéro de mobile.



Pour les particuliers, envoyer et recevoir de l’argent sur leur compte bancaire n’a jamais été aussi simple et rapide. La transaction est réalisée - en moins de dix secondes - à partir d’un simple numéro de mobile sans avoir à saisir les 27 caractères qui constituent les coordonnées bancaires de son interlocuteur (IBAN). 24h/24, 7 jours/7 et 365 jours/an, le virement instantané est possible et simplifie les paiements courants, les remboursements entre proches, etc. Dans un contexte où le développement de l’économie collaborative est significatif, la solution Arkéa de paiement de particulier à particulier via Paylib permet, par exemple, le paiement immédiat d’un bien d’occasion, sans recours au chèque de banque, le remboursement de sa part du loyer dans le cadre d’une colocation...



Laëtitia Gautier, responsable des projets Flux, commente : « Le paiement instantané présente un très fort potentiel de développement pour l'ensemble de nos clientèles et notamment le paiement instantané de particulier à particulier. Fidèles à notre culture technologique, nous sommes la première banque à proposer à nos clients le paiement instantané grâce au numéro de mobile, avec le concours de Paylib ».



Frédéric Laurent, Directeur Général Adjoint du groupe Arkéa, en charge du Pôle Innovation & Opérations, précise : « Dans un contexte de mutation rapide des modes de consommation, Arkéa continue de développer des services de paiement novateurs qui apportent une réelle valeur ajoutée et facilitent le quotidien de ses clients. L’ambition du groupe Arkéa est de faire de son modèle de hub de services financiers la meilleure réponse aux aspirations et modes de vie, d’aujourd’hui et de demain ».



