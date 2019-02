AngelSquare se lance dans l'investissement à Impact positif via le lancement de sa 2nde structure d'investissement « AngelSquare Impact »

Pour ce faire, AngelSquare a constitué un board d'investisseurs qualifiés qui, aux côtés d'AngelSquare, opèreront une sélection pointue des startups qu'ils accompagneront sur le long terme. AngelSquare Impact concentrera particulièrement ses investissements sur les secteurs de l'éducation, la santé, l'alimentation ou encore l'énergie.



Après AngelSquare Fintech à l'automne dernier, AngelSquare Impact est la 2nde structure d'investissement sectoriel lancée par AngelSquare, qui entend s'imposer en tant que référence essentielle du financement, à des valorisations raisonnables, des startups en amorçage et en Séries A (tickets de 100k€ à 500k€).



AngelSquare Impact : l'investissement au soutien des projets à impact positif



AngelSquare Impact se donne pour mission de financer les meilleures startups à Impact, soit les entreprises développant des innovations, des technologies ou des usages dont l'impact positif sur la société ou l'environnement se veut une composante essentielle de son modèle. Pour cela, les équipes d'AngelSquare Impact seront particulièrement attentives aux projets qui lui seront soumis en matière d'éducation, de santé, d'alimentation et d'énergie.



Pour accompagner et financer les meilleurs projets identifiés, AngelSquare a ainsi constitué un board ultra-qualifié de Business Angels et Family Offices français, disposant d'un parcours entrepreneurial ou professionnel substantiel sur ces secteurs, ainsi que d'une solide expérience en matière d'investissement dans les startups à impact.



Les 1ers investisseurs à rejoindre le board d'AngelSquare Impact sont ainsi :

• Marc-David Choukroun, co-fondateur de la Ruche Qui Dit Oui, board member de la France Digitale ;

• Olivier Lebel, ex-DG Médecins du Monde, La Croix Rouge ;

• Hubert Bastide, ex-Head Financial Institutions Groups de Merrill Lynch et Nomura ;

• Tanguy de la Villeguerin, fondateur de le-don.org, Directeur de Hippolyte Capital ;

• Yann Borgstedt, entrepreneur et philanthrope franco-suisse, président-fondateur de la fondation Womanity

• Valentine de Lasteyrie, Directrice investissement Financière de Blacailloux ;

• Cédric Sellin, serial entrepreneur, business angel et philanthrope ;

• Stéphane Noirie, directeur de l'Asset Management chez Meridiam ;



Avec AngelSquare Impact, AngelSquare renforce son expertise sectorielle



Reposant toujours sur un travail rigoureux de sélection des projets, de personnalisation des deals proposés aux investisseurs et d'accompagnement des entrepreneurs, AngelSquare Impact ajoutera donc la dimension d'impact social et environnemental du projet en demande de financement, à ses actuels critères objectifs de sélection : l'équipe, le marché, la traction et le réalisme des conditions de la levée de fonds.



Une fois sélectionnées par les équipes d'AngelSquare et de son board, les startups seront soumises aux membres d'AngelSquare Impact. Un véhicule d'investissement sera alors créé pour chaque deal et réunira les membres du board (sus mentionnés), AngelSquare et les membres d'AngelSquare Impact souhaitant co-investir dans ce deal. Enfin, pour chaque deal, une partie du « carried interest » (part de la plus-value réalisée) sera reversée à une association caritative choisie par les investisseurs.



L'objectif de cette nouvelle structure est double pour AngelSquare :

- Réaliser 3 deals/an avec des tickets d'investissement entre 100k€ et 500k€

- Renforcer son expertise sectorielle au soutien des plus beaux projets à Impact, secteur qu'AngelSquare avait déjà eu l'occasion d'accompagner.



En effet, depuis son lancement, en 2016, les équipes d'AngelSquare ont déjà accompagné dans leurs recherches de financement de nombreuses startups intégrant cette dimension d'impact positif à leur modèle économique, parmi lesquelles :

• Voxe, chatbot qui permet de mieux s'informer pour mieux s'engager

• MyFood, permaculture et serre aquaponique connectée

• Roger Voice, application permettant aux personnes sourdes et malentendantes de téléphoner

• Next Protein, protéines à base d'insectes

• Le Comptoir Local, livraison de produits frais et locaux (rachetée par la Ruche qui dit oui!)

• Lalilo, l'intelligence artificielle pour lutter contre l'illettrisme

• Impala, l'intelligence artificielle au service de l'orientation professionnelle



« AngelSquare Impact est née du désir de plus en plus important exprimé par les investisseurs que nous côtoyons au quotidien, d'accompagner et de soutenir des projets davantage porteurs de sens, c'est-à-dire capables d'impacter positivement et durablement le monde. Chez AngelSquare, nous sommes en effet persuadées que ces aspirations ne sont pas incompatibles avec la rentabilité, et que de nombreux projets d'entreprise, tant en matière d'agriculture que d'éducation ou encore de santé portent en eux cette dimension d'inflexion de la marche du monde actuel. Ce sont ces projets que nous voulons valoriser aujourd'hui car nous croyons fondamentalement en leurs potentiels de croissance ! », explique Charles Degand, co-fondateur d'AngelSquare.



APPEL A PROJETS :

Les entrepreneurs et futurs entrepreneurs « Impact »

peuvent désormais soumettre leur projet de levée de fonds directement sur le site :

impact.angelsquare.co/



A propos d'AngelSquare

AngelSquare finance les meilleures startups en seed et en Série A. Lancée en 2016, AngelSquare rassemble, pour ce faire, une communauté d'investisseurs experts de l'amorçage (Business angels, Family Offices, fonds d'amorçage...) ayant accès, via une plateforme web, à une sélection de startups en recherche de fonds. Rigoureusement sélectionnées par les équipes expertes d'AngelSquare, les startups accompagnées sont issues de tous les secteurs d'activité. L'objectif : fort d'une expertise solide en matière de conseil en investissement dans les startups françaises, AngelSquare entend permettre aux meilleures startups de rencontrer les meilleurs investisseurs afin de leur garantir un travail pérenne autour de valeurs et objectifs communs, principal vecteur du succès entrepreneurial. Depuis son lancement, AngelSquare a ainsi accompagné plus de 140 startups dans leurs recherches de financement, et recense 600 investisseurs. AngelSquare est actuellement composée d'une équipe de 12 personnes basée à Paris.

angelsquare.co/