Althos Patrimoine lance une nouvelle offre de gestion de trésorerie d'entreprise

Fort d’une expérience de près de 10 ans dans le domaine du conseil patrimonial auprès d’une clientèle privée, Althos étend son offre de services auprès des professionnels avec la création d’une nouvelle entité : Althos Entreprises. L’un des piliers de cette nouvelle offre est le placement de trésorerie.



« Nombre de nos clients chefs d’entreprises nous font part de leur besoin en placement de trésorerie. Pour cela, nous avons défini avec eux une offre attractive afin de répondre à ce besoin récurrent » explique Bertrand Tourmente, Gérant Fondateur d’Althos Patrimoine.



En effet, de nombreuses sociétés parviennent à se constituer une trésorerie excédentaire mais, par excès de prudence et méconnaissance des opportunités, n’investissent pas ces sommes. Or, la valeur de leur trésorerie se déprécie progressivement dans un contexte de retour de l’inflation.



Pour éviter ce phénomène, les entreprises ont tout intérêt à investir leur trésorerie excédentaire en adaptant leurs choix en fonction des quatre critères fondamentaux que sont :

1. L’horizon d’investissement dont elles disposent.

2. Leur forme juridique.

3. Le montant de leur trésorerie excédentaire.

4. Leur tolérance au risque.



Pour les aider dans ces démarches, Althos Entreprises offre aux chefs d’entreprises et aux directeurs financiers un accompagnement sur-mesure grâce à un conseiller dédié. Les problématiques financières de chaque entreprise peuvent ainsi être prises en charge au cas par cas.



Althos Entreprises propose l’ensemble des solutions de placements (compte à terme, contrat de capitalisation, compte-titres…) et accompagne ses clients dans leur allocation d’actifs. Grâce à son statut de courtier indépendant, Althos sélectionne les supports d’investissement les plus performants, allant des solutions prudentes pour les horizons inférieurs à 5 ans (fonds en euros, fonds à performance absolue, SCI…) aux solutions plus dynamiques pour les horizons supérieurs à 5 ans (OPPCI, FPCI).



L’investissement au sein de ces produits financiers nécessite un conseil de haute qualité car toutes les solutions ne se valent pas. Les placements effectués doivent être adaptés en fonction des perspectives et aux projets propres à chaque entreprise. L’accompagnement d’un courtier conseil comme Althos permet aux entreprises d’améliorer sensiblement la rémunération de leur trésorerie et la gestion des risques financiers.



Althos Entreprises poursuivra son développement en matière de conseil financier aux entreprises dans les prochains mois, avec une nouvelle offre de courtage en épargne salariale actuellement en préparation.



A propos d’Althos Patrimoine :

Créé en 2009 par Bertrand Tourmente, Althos Patrimoine est un cabinet de gestion privée détenu par ses salariés, ce qui lui garantit une totale indépendance. Il accompagne au quotidien particuliers et chefs d’entreprises dans le pilotage de leur patrimoine personnel et professionnel, et leur offre des conseils en placements sur-mesure grâce à une équipe dédiée. L’offre de gestion en architecture ouverte permet au cabinet de délivrer des conseils sur tout type d’investissements et sur tout type de support. La sélection des fonds repose à la fois sur des critères de performances et de développement durable en prenant en compte une dimension d’investissement éthique qui correspond aux attentes d’un nombre croissant d’investisseurs. Althos Patrimoine met également à la disposition de sa clientèle des véhicules d'investissements habituellement réservés à une clientèle institutionnelle.



Althos Patrimoine a par ailleurs développé Althos 360, un ensemble d’outils digitaux permettant aux clients de bénéficier d’une visibilité complète sur leur patrimoine et d’entrer facilement en relation avec leur conseiller. Soucieuse d'adopter un comportement responsable, l'équipe d'Althos Patrimoine, composée d'une douzaine de collaborateurs, donne également à ses clients la possibilité d'opter pour une offre d’investissement socialement responsable, sélectionnant des solutions finançant des entreprises respectueuses de l’environnement et de leurs collaborateurs.

althos-patrimoine.com/



Dans le cadre de son offre d’accompagnement auprès des entreprises, Althos propose également un site à destination des entrepreneurs et des directeurs financiers pour les conseiller sur les problématiques financières :

althos-entreprises.com/