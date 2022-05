Agoraverse : construire le plus grand centre commercial au monde L’avenir d’internet est déjà là. Il y a quelques décennies, l'idée d'un monde existant dans le numérique était proposée.





Fin 2021, les analystes de JPMorgan et Bank of America prévoyaient que le metaverse serait un marché de mille milliards de dollars dans les années à venir.



Présentation d'Agoraverse



Parmi les projets qui travaillent à la réalisation du metaverse figure Agoraverse. Ce projet basé sur Solana développe un centre commercial virtuel immersif. Agoraverse est dirigé par une équipe ambitieuse et transparente habituée de la blockchain et du métavers. Pour pouvoir offrir une expérience unique, la plateforme utilise le moteur de jeu Unity avec pour objectif la gamification de l’expérience de shopping et la facilité d’utilisation pour tous.



Grâce à Agoraverse, les utilisateurs du monde entier pourront, pour la première fois, découvrir une nouvelle façon d'acheter des objets réels et numériques dans un environnement 3D depuis le confort de leur maison et de leurs appareils. Le métavers d'Agora offrira un large éventail de produits et d’expériences différentes. La plateforme proposera des boutiques de vêtements, des magasins de meubles, des boutiques d'art, des NFT... Outre le shopping, Agoraverse proposera des mini-jeux et des lieux de loisirs comme des restaurants et des bars, afin de rendre une expérience complète et agréable.



Grâce à l’éditeur Agoraverse, les entreprises auront un large choix de customisation et pourront retranscrire leur univers de marque dans leur boutique. La plateforme agit comme la passerelle pour une entrée facile dans le métavers pour tous business souhaitant s’y lancer.



Construire le plus grand centre commercial au monde



Agora maximise les capacités offertes par la blockchain Solana. Le haut débit et l'accès mondial du réseau alliés avec les NFT offrent une expérience utilisateur nouvelle. Les métashops (nom donné aux boutiques de l’Agora) seront détenues par des particuliers ou des marques qui souhaitent vendre des articles virtuels ou des biens matériels.



Au total, Agoraverse a pour objectif de lancer plus de 5000 métashops, rivalisant ainsi avec le plus grand centre commercial du monde, l'Iran Mall. Cependant, l'équipe est consciente des défis à relever pour remplir ses espaces d'expériences passionnantes. Ils prévoient d'augmenter progressivement le nombre de boutiques de 50 à 5000 au cours des prochaines années. Cette aventure est documentée au quotidien sur Twitter et toutes les deux semaines par Agoraverse.



Le token AGORA



Au cœur de ce métavers ambitieux et immersif se trouve le token utilitaire AGORA. AGORA sera la monnaie d’échange utilisée pour créer un métashop ainsi que pour acheter des produits dans les métashops.



AGORA sera notamment distribué par le biais d'une ICO à deux tours le 3 juin 2022. Le token sera disponible pour les



En plus d'être utilisé comme moyen d'échange les utilisateurs pourront staker leur AGORA dans les pools de différents DEX. De plus, Agoraverse est déjà en train de mettre en place plusieurs fonctionnalités pour permettre aux utilisateurs d'utiliser AGORA, notamment un système d’amélioration de NFT. Grâce à ce système, les détenteurs de cartes d'accès à des appartements dans l’Agora peuvent améliorer leur possession, en échange d'AGORA. Un système de tombola où les utilisateurs pourront acheter des tickets pour participer à une loterie et gagner des récompenses en utilisant AGORA est en développement. L'équipe prévoit également de sortir une collection exclusive de NFT qui utilisera AGORA comme l'une des méthodes de paiement.



www.agoraverse.org



