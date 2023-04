Agenda | Matinale de la DeFi, le Web3 générateur d'emplois et de formations

NFT, Métavers, Tokenisation, DeFi…Le monde du Web3 vous passionne mais il parfois compliqué de savoir par où commencer. Côté chef d'entreprise ou directeur de projet, compliqué de dénicher les bons profils sur des technologies en devenir et de déterminer quelle personne saura vous accompagner pour bousculer les lignes, faire évoluer votre secteur sans générer de tensions ou d'incompréhensions dans le reste des équipes.Côté candidat : comment choisir la bonne formation ? Pas seulement celle qui vous permet de vous former au mieux techniquement mais celle qui va vous permettre de vous adapter aux besoins du marché.Une transition à grande échelle s'annonce. Comprendre ces nouvelles dynamiques exige d’examiner les inflexions et tendances actuelles du marché au regard de ces nouvelles technologies et compétences, notamment les métiers qui recrutent.Cette nouvelle matinale de la DeFi, présentera donc un aperçu sur l’évolution des formations dispensées , des recrutements et du marché de l’emploi au sein de cette industrie naissante.Rendez-vous Mercredi 3 Mai de 9h à 11h

