Accompagnement des dirigeants d'entreprise : la grande accélération ?

8000 missions de conseil effectuées en 2024. " Quand la BPI fait quelque chose soit, elle le fait à l'échelle. Soit, elle ne le fait pas ." s'amuse à rappeler Nicolas Dufourcq.

Ce mardi 4juin, le Directeur Général de Bpifrance n'était pas coiffé de sa casquette de dirigeant du premier fonds d'investissement de France en matière d'activité. Il avait plutôt revêtu son costume de dirigeant de 1er cabinet de conseil en Europe. " Ce sont 8000 missions de conseil que nous avons effectuées dans nos services via notre réseau de 1900 consultants. Et contrairement aux cabinets classiques, nous ne nous faisons appel qu'à des personnes d'expérience avec une moyenne d'âge de 45 ans. Des personnes qui en ont sous le pied... "

Selon le Directeur Général, cette typologie d'accompagnement n'existe nulle part ailleurs en Europe. " A titre d'exemple, nous sommes les plus importants acteurs en matière de Bilan Carbone. Sur ces 8000 missions effectuées, la moitié étaient des missions "impact" (...) Pour moi, les raisons de notre succès sont simples : nous mettons des entrepreneurs au service d'autres entrepreneurs. Quant aux actions de nos agents en région, elles peuvent se résumer à des missions de porte-à-porte de masse ."

Comprendre que les chefs de mission Bpifrance en région, sillonnent le territoire pour aller à la rencontre des dirigeants de PME. Leur rôle ? Présenter et conseiller l'ensemble des services compris dans l'Arsenal de la BPI. Et ils sont nombreux puisque cela va du conseil (enjeux stratégiques, enjeux opérationnels ou techniques, ou enjeux d'innovations) à la mise en réseau (French Tech, French Fab, Frenh Touch , les Accélérateurs ou bien la plateforme digitale permettant de connecter la Tech et la Fab) en passant par, la formation.

Avec, sur ce dernier point, des partenariats noués avec des Grandes écoles de commerce ou d'Ingénieurs pour des programmes spécifiques à destination des chefs d'entreprise , ou encore la Bpi Université, une plateforme en ligne accessible aux chefs dirigeants, etc.

Depuis 2017, plus de 180 000 chefs d'entreprise auraient été formés par l'un des dispositifs BPI et plus de 20 000 missions de conseils auraient été organisées.

Le dispositif le plus complet : l'Accélération. Soit un programme sur-mesure aussi appelé en interne le "Clairefontaine du Dirigeant" .

Pendant une à deux années, le chef d'entreprise intègre selon son parcours et son diagnostic à 360°, une promotion de 20 à 30 dirigeants eux aussi, accélérés. Il bénéficie par la suite de séminaires d'1 à 2 jours et de 10 à 20 jours de conseil.

" Lorsqu'ils sont en possession de leur plan stratégique, nous leur demandons de le présenter aux autres membres de la promotion" Ainsi, en plus de l'accompagnement des consultants, des professeurs des grandes écoles, etc, les dirigeants "accélérés" bénéficient aussi du regard de leurs pairs. "

Coût du programme. : entre 9 000 et 59 000 euros pour le chef d'entreprise.

Coût pour l'Etat : 25 millions d'euros par an pour 1000 entreprises accélérées.

Selon les travaux universitaires réalisés par une équipe de chercheurs du CNRS : "aucune étude sur les aides financières aux entreprises en France n’indique des effets d’un ordre de grandeur comparable à ceux mis en évidence avec les accélérateurs."



L’étude démontrerait un réel impact économique pour les entreprises accélérées, avec notamment :

- Jusqu’à 3.4 points d’effectifs supplémentaires

- Jusqu’à 5.2 points de chiffre d’affaires supplémentaires

- Jusqu’à 2.8 points de valeur ajoutée supplémentaires

Entre 2015 et 2024, Bpifrance a accompagné plus de 5 000 entreprises via 200 promotions dans ses programmes Accélérateurs, tous répartis en 70 « écoles » de dirigeants. Les Accélérateurs rassemblent 20 à 30 entreprises sur une durée de 12 à 24 mois via un parcours individuel ou collectif et de mise en réseau.



Selon Bpifrance, près de 89% des dirigeants accélérés déclarent avoir fait évoluer leur stratégie dans le cadre du programme Accélérateur, 74% ont renforcé leur démarche commerciale et 64% ont développé de nouveaux marchés. (Source : Analyse Bpifrance sur la base de 841 questionnaires renseignés par les chefs d’entreprises en sortie d’Accélérateurs entre mars 2017 et septembre 2022).



Pour ancrer encore plus son rôle de premier réseau des entrepreneurs en France, Bpifrance va pour la première fois ce jeudi 6 juin réunir sa communauté des 5000 "Accélérés". Nom de code de l'opération. : Les Grandes Retrouvailles.



Anne-Laure Allain