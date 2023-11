Bpifrance dresse son bilan de 10 ans de soutien à l'écosystème du Capital-Investissement

La crise sanitaire de 2020 aura au moins eu un mérite : celui d'avoir provoqué au moins deux années consécutives, qualifiées d'exceptionnelles en termes d'investissements et de performances. Dans le même temps, en 2021 et 2022, la Bpi a injecté 3,1 milliards dans 130 fonds. Selon ses calculs, l'effet levier sur le financement en fonds propres dans les entreprises a été estimé à plus de 14 milliards injectés dans l'économie réelle via les 600 fonds du portefeuille Bpifrance. Maintenant ainsi son rôle de soutien à l'économie : sa vocation première. Ces 600 fonds partenaires sont gérés par 200 sociétés de gestion (dont 40 gèrent plus de 1 milliard d'euros et 15, plus de 5 milliards). Si on remonte à 2013, Bpifrance a injecté 10 milliards d'euros dans ses fonds partenaires. Ces mêmes fonds qui sur les 10 années (2013/2023) ont investi quelque 35 milliards d'euros dans les entreprises françaises (20 milliards dans les PME/ETI - 15 milliards dans les startups.) Selon les chiffres avancés par la Bpi, ces fonds partenaires (au nombre de 600) disposeraient à ce jour de quelques 28 milliards d'euros additionnels à déployer. Soit une multiplication du "dry powder" par 5 au cours des 10 dernières années.

