Bpifrance : les grands groupes aussi peuvent choisir la French Tech Dans la foulée de l'initiative "Je choisis la French Tech" lancée sur le dernier salon Viva Technology afin que les entreprises publiques et les grands groupes accentuent leurs commandes auprès des entreprises de la French Tech, Bpifrance vient de lancer le programme DAPI. Ce "Direction des Achats Pour l'Innovation" vise à renforcer la collaboration entre les grands groupes et les startups.

Ce programme d'une durée de 12 mois réunit, Groupe ADP, Airbus, GRTGaz, L'Oréal, Schneider Electrics, SPIE, La Poste, Société Générale.

En marge du lancement de ce programme qui réunit aussi des experts de Roland Berger et de Kedge Business School, Bpifrance a édité un livre blanc : "L'achat d'Innovation, un levier de croissance pour les entreprises françaises" (lien de téléchargement en fin d'article)



Anne-Laure Allain





Le lancement de la première promotion du programme DAPI marque le début d'une aventure de 12 mois pour huit Directeurs et Directrices Achats de grandes entreprises du CAC40 et du SBF120.



Il offre un accompagnement personnalisé aux Directions Achats, comprenant un soutien individuel et des ateliers thématiques collectifs. Les participants auront l'opportunité de collaborer avec des experts métier de renom, Roland Berger, Kedge Business School, ainsi que des experts reconnus en matière d'achat de l'innovation.



À l'occasion du lancement du programme DAPI, Bpifrance publie un livre blanc intitulé " L'achat d'Innovation, un levier de croissance pour les entreprises françaises" , qui met en évidence l'importance cruciale des Directions Achats dans le processus d'innovation et détaille les étapes clés pour réussir cette transformation et réconcilier vision stratégique et réalité terrain. Illustrant le besoin d’enclencher ce changement, le livre blanc souligne notamment que, malgré le fait que plus de 90% des entreprises estiment que l’innovation est le levier principal pour une croissance rentable et durable, seules 8% des directions Achats font figurer cette année la veille marché et technologique dans leur « top 5 » des priorités - une étape pourtant cruciale au lancement de toute démarche de collaboration et d’open innovation.



Paul-François Fournier, Directeur exécutif Innovation de Bpifrance, déclare : " Acteurs publics et privés, donneurs d'ordre et offreurs de solutions innovantes doivent œuvrer conjointement pour renforcer et accélérer la dynamique, en nouant des collaborations pérennes. Dans cette perspective, les Directions Achats ont une responsabilité majeure puisqu'elles sont le pivot de l'innovation ouverte, la clé entre prescripteurs Métiers et fournisseurs innovants. Avec notre programme DAPI (Directions Achats Pour l'Innovation) conduit au sein du Hub Bpifrance, nous leur proposons un accompagnement sur mesure qui leur permettra d'accélérer et d'embarquer leurs organisations ."



A propos de Bpifrance et de Bpifrance le Hub



Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Bpifrance



Bpifrance Le Hub est le partenaire opérationnel des startups investies par les fonds d’investissement innovation en capital risque de Bpifrance.



L’équipe de 25 professionnels de Bpifrance Le Hub se dédie quotidiennement pour contribuer au développement et à la croissance des startups françaises du portefeuille Bpifrance. Elle leur propose un accompagnement sur-mesure, quels que soient leurs besoins métiers ou l’avancée de leur développement. Le Hub met à la disposition des startups les compétences de ses équipes en leur offrant un panel de services et conseils : recrutement, développement commercial par la mise en relations entre startups et PME-ETI, grands groupes, accompagnement opérationnel de dirigeants et échanges entre pairs (clubs métiers). Un accompagnement rythmé par des rendez-vous aux formats variés : conférences, ateliers, sessions de conseil individuelles, mentoring, etc. Le Hub se situe ainsi au cœur de l’écosystème de l’innovation et contribue à tisser des liens entre les différents acteurs de cet écosystème : fonds d’investissement de Bpifrance, startups et entreprises françaises.

Bpifrance le Hub



A propos de la French Tech

La Mission French Tech est la mission de l’État chargée de soutenir la structuration et la croissance de l’écosystème des startups françaises, en France et à l’international. Rattachée à la Direction Générale des Entreprises, au sein du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, elle fédère et anime l’écosystème de la French Tech avec un réseau de 17 Capitales et 98 Communautés French Tech labellisées, en France et à l’international. Elle accompagne également des start-ups en facilitant leurs interactions avec l’administration via un réseau de plus de 60 Correspondants French Tech. La Mission French Tech accompagne les start-ups les plus matures à travers le programme French Tech Next40/120, mais également des start-ups positionnées sur des secteurs identifiés comme stratégiques dans le cadre de France 2030 avec le programme French Tech 2030. Le programme « Je choisis la French Tech » vise quant à lui à doubler le recours aux solutions des start-up par les institutions publiques et les entreprises d’ici 2027.

Enfin, à travers le programme French Tech Tremplin, la Mission French Tech permet à des personnes éloignées de l’entrepreneuriat de créer leur start-up, partout en France.

