iXO Private Equity lance IXO 5

Nous nous réjouissons du succès d’IXO5 auprès d’investisseurs de premier rang qui nous témoignent leur confiance depuis de nombreuses années et reconnaissent ainsi notre expertise pour détecter et accompagner les futurs leaders européens de leurs secteurs. Cela confirme la stratégie que nous déployons depuis plus de 20 ans : une équipe mobilisée au plus près des dirigeants et proactive pour les aider à identifier les plus belles opportunités de croissances ainsi que des engagements forts en matière d’impact pour les soutenir au mieux dans des trajectoires de développement pérennes et durables

Leader de son marché, cette belle entreprise familiale conjugue excellence industrielle innovante et durable, responsabilité sociétale et ancrage régional. Elle souhaitait entamer une nouvelle phase de croissance et a ouvert pour la première fois son capital afin de renforcer ses capacités de production et de développer de nouveaux marchés. Cette première opération illustre ainsi pleinement la mission d’IXO 5 : soutenir les plus belles PME et ETI du Sud de la France tout en permettant à nos investisseurs d’accéder à des opportunités d’investissement uniques

Dans la continuité du fonds IXO 4, lancé en 2019 et qui vient de terminer sa période d’investissement, iXO PRIVATE EQUITY lance le fonds IXO 5, son fonds successeur.Fort du succès d’IXO 4, IXO 5 s’adresse aux mêmes entreprises avec la même stratégie : des PME et ETI d’un chiffre d’affaires compris entre 20 et 200 M€, opérant, tous secteurs d’activité confondus, sur des marchés de niche avec une forte dimension internationale et géographiquement situées dans la moitié sud de la France. Grâce à une capacité d’investissement de 7 à 30 M€ par opération, IXO 5 a vocation à financer, seul ou en co-investissement, la croissance organique et externe de ces entreprises ou à en préparer la transmission.iXO Private Equity continuera d’intervenir en tant que majoritaire ou minoritaire suivant les projets.Outre le financement apporté, les équipes d’investissement du fonds s’impliquent de façon très concrète aux côtés des dirigeants pour les accompagner dans les étapes clés de la vie de leur entreprise.A ce titre, près de 50% des sociétés accompagnées par IXO 3 et IXO 4 ont réalisé une ou plusieurs croissances externes.Pour déployer IXO 5, iXO Private Equity s’appuie sur sa stratégie historique d’investissement qui repose sur un ancrage territorial solide et une connaissance fine des tissus entrepreneuriaux du Grand Sud de la France.Cet ancrage régional est encore renforcé par la présence d’une centaine de souscripteurs personnes physiques (dirigeants et anciens dirigeants) dans les fonds IXO 3, IXO 4 et IXO 5. Impliqué depuis plus de 20 ans dans le développement des entreprises régionales avec la même équipe de gestion, iXO Private Equity a accompagné plus de 300 entreprises dans leurs projets de développement. Forte de ce track-record régional unique et de la confiance de nombreux dirigeants de PME et ETI, la société accède à des opportunités d’investissement non intermédiées.Ainsi sur l’ensemble des opérations réalisées par les précédents millésimes du fonds IXO 5, près de 75% ont été sourcées en direct et environ 67% des investissements primaires.Si IXO 5 s’inscrit dans la continuité des précédents fonds de la société, il est le premier fonds de la gamme classé article 8 (règlement SFDR) et de fait, les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) ont été renforcés, et de nouveaux engagements ESG ont été pris.Au travers d’IXO 5, l’équipe de gestion sélectionne ainsi des PME et ETI en fonction de leurs performances économiques et ambitions ESG, avec notamment un focus sur 4 axes ESG : leur impact et ancrage territorial, leurs émissions de gaz à effet de serre, leur politique de diversité et d’inclusion ainsi que leur politique en matière de partage de création de valeur. Une approche qui permet à la fois d’enrichir le processus d’analyse et de gestion mais également d’accompagner et de faciliter la transformation responsable des entreprises financées, véritable gage de création de valeur sur le long terme pour les clients souscripteurs d’IXO 5.La perception d’une partie du carried interest par l’équipe est en outre conditionnée à l’atteinte des objectifs d’accompagnement à la transition du fonds.La thèse d’investissement d’IXO 5, associée au solide track-record de la société de gestion, ont d’ores et déjà permis de lever 130 M€ sur les 200 M€ ciblés auprès d’un pool d’investisseurs composé d’établissements publics, de compagnies d’assurances, d’établissements bancaires nationaux et régionaux ainsi que de family offices.», déclare Bruno de Cambiaire, Président d’iXO Private Equity.En parallèle de la levée de fonds en cours, l’équipe de gestion a déjà réalisé une première opération de financement en décembre dernier. Le fonds a investi un premier ticket de 9,1 M€ au sein de CEE Schisler, une ETI familiale basée à Thouars (79), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’emballages papier-carton renouvelable et recyclable pour les entreprises de commerce et de restauration.», conclut Olivier Athanase, Directeur Général d’iXO Private Equity.Créée en 2003,est le 1er acteur régional du capital investissement indépendant en France. Avec un actif sous gestion de plus de 820 M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 24 personnes, dont 17 investisseurs professionnels bénéficiant d'expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiées aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d'Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre Sagon (AuvergneRhône -Alpes).