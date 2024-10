Tebi, la nouvelle fintech de l'ex-CTO d'Adyen lève 20 millions d'Euros

Tebi , la startup qui construit une plateforme opérationnelle tout-en-un, a levé 20 millions d'euros. Cette levée de fonds de série A, menée par Index Ventures, est le premier investissement institutionnel réalisé par la société depuis sa création il y a trois ans et reflète la croissance de Tebi. L'objectif est d'apporter des capacités de niveau entreprise au monde des entreprises indépendantes avec l'expérience intuitive d'une application grand public.



Tebi a été cofondée en 2021 par une équipe de créatifs, de propriétaires d'entreprise et d'entrepreneurs en série, dont Arnout Schuijff, co-fondateur et ancien CTO d'Adyen, et Rob Vonk, ancien vice-président exécutif de la technologie d'Adyen.



La plateforme mobile de Tebi comprend un point de vente, des paiements, une gestion des stocks, un système d'affichage de cuisine, des réservations, des commandes par QR code et une comptabilité. Elle dispose d'une base de code unique (Kotlin) pour Server, iOS et Android qui permet des itérations logicielles rapides et des ajouts de fonctionnalités pour recueillir les commentaires du client. La plateforme a été construite sur une base comptable, fournissant une source unique de vérité pour les données financières des utilisateurs.



L'entreprise permet aux commerçants de déterminer les fonctionnalités qu'ils souhaitent créer et propose également une tarification liée aux revenus mensuels des utilisateurs. L'application Tebi est gratuite pour ceux dont les revenus restent inférieurs à un certain seuil, et l'entreprise ne facture pas de supplément pour les appareils, les utilisateurs ou les emplacements supplémentaires. De plus, les employés de Tebi possèdent 15 % de l'entreprise.



Grâce à ce nouveau financement, Tebi prévoit d'accélérer le développement de ses produits et d'étendre sa portée au-delà des Pays-Bas, en proposant la plateforme aux entreprises du monde entier. La startup, qui emploie actuellement 30 personnes à son siège social d'Amsterdam, prévoit également d'agrandir son équipe et d'étendre son produit au-delà des secteurs de l'hôtellerie et de la vente au détail.



Selon Reuters, Comme Adyen, Tebi prévoit de gagner de l'argent en gérant efficacement de gros volumes de transactions. L'application fonctionne sur les tablettes et téléphones Android ou Apple et est gratuite pour les entreprises dont le chiffre d'affaires mensuel ne dépasse pas 10 000 euros. Ensuite, elle coûte 20 euros par mois pour chaque tranche supplémentaire de 10 000 euros.

Index Ventures, le fonds de capital-risque euro-américain, a également soutenu Adyen et devrait aider Tebi à pénétrer davantage de marchés, en ciblant d'abord l'Europe du Nord-Ouest.

Adyen est aujourd'hui valorisée à 43 milliards d'Euros.