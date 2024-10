Kyriba, de plus en plus anglo-saxon, désormais valorisé au-delà des 3 milliards de dollars

Bridgepoint, l'un des principaux investisseurs mondiaux cotés en bourse, et Kyriba, leader mondial de performance de liquidité, annoncent ce jour que Bridgepoint réinvestit dans Kyriba et restera l'actionnaire majoritaire après une période de croissance record pour l'entreprise. De plus, Bridgepoint et Kyriba accueillent un nouvel investisseur minoritaire, General Atlantic.



La transaction, qui valorise la société à plus de 3 milliards de dollars, devrait être conclue au T4 2024.



Après cinq ans de soutien par Bridgepoint, Kyriba a connu une croissance substantielle au cours de cette période, triplant son chiffre d'affaires logiciel et passant du statut de pionnier de la gestion de trésorerie à celui de leader des solutions de performance de liquidité.

Aujourd'hui, Kyriba sert près de 3 000 clients dans 170 pays. Grâce à un investissement important de son dernier fonds phare, Bridgepoint soutiendra la prochaine phase de croissance de Kyriba et sa mission de fournir les meilleures solutions de liquidité aux entreprises du monde entier qui cherchent à faire face à une volatilité croissante.



Ce partenariat avec General Atlantic apportera à l'entreprise une expertise technologique et opérationnelle approfondie.



Kyriba, Bridgepoint et General Atlantic partagent l'ambition de renforcer le leadership de Kyriba sur le marché, tout en fournissant une trésorerie et des solutions cloud de référence pour aider les directeurs financiers, trésoriers et équipes financières à connecter, protéger, prévoir et optimiser leurs liquidités. Par ailleurs, l’objectif est de créer de la valeur pour les investisseurs et faire de Kyriba un lieu et un environnement de travail optimal pour ses employés.