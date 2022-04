Yeeld choisit Treezor et Franfinance pour lancer une offre de crédit à la consommation auprès de ses clients particuliers Afin d’étoffer son offre pour ses clients particuliers, Yeeld, la fintech qui propose une application d’aide à l’épargne, a choisi l’offre commune de Franfinance, le spécialiste du crédit à la consommation et de Treezor, le leader du Banking-as-a-Service, permettant d’externaliser les volets technologique et réglementaire sur l’ensemble de la chaîne de paiement, toutes deux filiales du groupe Société Générale.

Une offre co-construite par Treezor et Franfinance



Depuis janvier 2022, grâce à la collaboration initiée avec Franfinance, Treezor propose à l’ensemble de ses clients (fintechs, marketplaces, solutions de paiements pour les entreprises, …) d’intégrer à leur parcours client une offre de crédit renouvelable et/ou amortissable clé en main, se positionnant ainsi sur le marché dynamique du crédit à la consommation.



Yeeld, client de Treezor, a souhaité bénéficier de cette intégration pour étendre sa gamme de produits en proposant à ses clients une nouvelle offre de financement.



Grâce à l’API Revolving Credit développée par Franfinance pour Treezor, le parcours client sur l’application Yeeld bénéficie ainsi des fonctions d’octroi, de décision et de gestion du spécialiste du crédit. Les clients de Yeeld peuvent donc désormais souscrire en quelques minutes seulement à un crédit renouvelable jusqu’à 3 000 euros.



« L’API Revolving Credit de Franfinance et Treezor nous a permis de proposer rapidement à nos clients une solution de crédit renouvelable afin d’accélérer le financement de leurs projets personnels. Grâce à la souplesse de la solution, nous avons pu réaliser notre propre parcours client sur notre application et ainsi prolonger l’expérience client de Yeeld sur le volet du financement. » précise Nagib BEYDOUN, Président-Directeur Général de Yeeld.



« 2021 a été une année intense sur le plan stratégique et nous avons connu une forte croissance de nos activités. Nous avons maintenu le rythme des innovations pour offrir de nouvelles solutions à nos clients. Nous sommes fiers d’unir nos forces avec Franfinance pour optimiser, via l’API Revolving Credit, l’expérience utilisateur Yeeld et proposer une offre de crédit à la consommation tout en garantissant un niveau de sécurité élevé. Les équipes ont réalisé un travail remarquable qui démontre tout l’intérêt des synergies possibles au sein du groupe Société Générale. », déclare Éric LASSUS, CEO et co-fondateur de Treezor.



Frédéric JACOB-PERON, Directeur Général de Franfinance conclut, « La signature de ce nouveau partenariat est le fruit d’une collaboration réussie entre deux filiales innovantes du groupe Société Générale : Franfinance et Treezor. Cela illustre une nouvelle fois la capacité de Franfinance de proposer son expertise, ainsi que des solutions simples et facilement implémentables pour les fintechs qui veulent se lancer sur le marché du crédit à la consommation, sans avoir atteint la taille critique nécessaire à l’exercice de cette activité. Pour Franfinance, c’est également l’opportunité de toucher une cible de clientèle plus jeune et urbaine, attirée par la simplicité de l’application Yeeld. »



A propos de Franfinance

Franfinance est une filiale à 100% de Société Générale, spécialisée dans le financement des ventes et dont le business model repose sur 4 piliers :

● Le financement des ventes aux particuliers de ses partenaires artisans, commerçants, e-commerçants ; et des grandes enseignes de la distribution via une gamme complète de crédits à la consommation ou de facilités de paiement

● Le crédit à la consommation auprès des particuliers en approche directe (www.franfinance.fr) ou en fidélisation

● La mise à disposition de compétences et d’infrastructures autour des métiers du crédit à la consommation et du leasing auprès des enseignes du Groupe Société Générale (Sogefinancement, Sogelease, Starlease, Sogepro, Shine…)

ou d’autres entreprises externes au Groupe (banques, compagnies d’assurance, fintechs, néo -banques…)

● Le financement des ventes de ses partenaires distributeurs/producteurs de biens d’équipement auprès des entreprises dans les domaines du transport, de la manutention, du BTP, de l’industrie, du high-tech ou du médical via le crédit-bail ou la location financière (leasing)

www.franfinance.com



A propos de Treezor

Fondée en 2016 par deux entrepreneurs français, Éric Lassus et Xavier Labouret, Treezor est une Fintech régulée dans 25 pays en tant qu’établissement de paiement et de monnaie électronique et également membre principal des réseaux internationaux de cartes.

Acquise en 2019 par le groupe Société Générale, Treezor est le leader européen du Banking as a Service avec une présence en France, Allemagne, Benelux, Italie et Péninsule Ibérique. Sa solution packagée de "finance embarquée" permet aux entreprises d'intégrer le paiement en marque blanche au sein de leur offre, sans aucune contrainte, en externalisant tout le volet technique en API (de l’acquisition jusqu’à l’émission), et réglementaire (KYC, LCB-FT,…) auprès d’une équipe internationale d’experts.

Treezor se positionne en tant que “Unicorn farmer” ayant accompagné l’émergence de nombreuses licornes européennes du paiement.



A propos de Yeeld

Fondée par deux amis d’enfance qui cherchaient à apporter une solution aux problèmes d’épargne des 11 millions de français qui n’épargnent pas, Yeeld est aujourd’hui utilisée par près de 110 000 utilisateurs qui épargnent en moyenne 120 € par mois.

Yeeld est ainsi devenu l’application numéro 1 en France qui aide ses utilisateurs à épargner. Bien plus qu’un simple compte, Yeeld est un assistant personnel mobile qui met de l’argent de côté de façon indolore à la place de ses utilisateurs en fonction de leurs besoins et de leurs habitudes pour atteindre leurs objectifs.

www.yeeld.com



