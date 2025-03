Cybersécurité et fintechs : face à la montée des attaques, comment renforcer la résilience ?

Dans cet environnement en perpétuelle mutation, la cybersécurité des fintechs ne peut plus être reléguée au second plan. Face à des cybercriminels toujours plus ingénieux et à des attaques de plus en plus sophistiquées, la mise en place d’une stratégie proactive est une nécessité absolue.



« Les cyberattaques comme celle d’Harvest, il y a quelques jours, et plus globalement la multiplication des attaques de supply chain, doivent être une alerte pour tous les acteurs de l’écosystème fintech et bancaire. Il est indispensable de cartographier tous les points d’entrées potentiels d’une attaque, de protéger en conséquence et d’auditer régulièrement. Cela s'applique non seulement à leur propre infrastructure, mais également à celles de leurs partenaires » , rappelle Benjamin Barrier.



La confiance des utilisateurs repose sur une cybersécurité robuste, combinant technologie avancée, veille permanente et adoption des meilleures pratiques. Seules les fintechs capables d’anticiper les menaces et d’investir dans des solutions de protection adaptées pourront poursuivre leur croissance en toute sérénité.





Manon Triniac