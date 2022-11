Viva Wallet et Klarna concluent un partenariat à l'échelle européenne « Payer avec Klarna » est désormais disponible parmi les plus de 30 options de paiement proposées par Viva Wallet à son réseau de commerçants européens ; Un monde de nouvelles possibilités et de paiements facilités pour tous.

L'institution de monnaie électronique européenne Viva Wallet, basée sur le cloud, est en train d'élargir la gamme des options de paiement proposées à ses milliers de commerçants à travers le continent. Klarna, avec 150 millions d'utilisateurs actifs dans le monde et 2 millions de transactions par jour, est le dernier ajout aux plateformes de paiement innovantes de Viva Wallet, en ligne et en magasin. Grâce à ce partenariat, les commerçants répondent aux besoins de la nouvelle génération d'acheteurs qui exigent des solutions de paiement plus pratiques et plus flexibles, qui les aident à contrôler leurs finances.



Payez en 3 fois, payez dans 30 jours, payez maintenant, ou optez pour le financement pour payer sur 3 à 36 mois en un seul clic ; La solution de paiement de Klarna s'ajoute désormais à la collection de plus de 30 options de paiement proposées par Viva Wallet, incluant tous les principaux schémas de paiement internationaux et locaux pour faciliter toutes les transactions. L'option « Payer avec Klarna » sera accessible à tous ceux qui interagissent avec les points de contact en ligne et en magasin, grâce à Viva Wallet POS app qui transforme n'importe quel mobile Android en terminal de paiement. Klarna sera également disponible sur la passerelle de paiement Smart Checkout pour les boutiques en ligne, « permettant aux consommateurs de payer quand et comme ils préfèrent, en épargnant du temps et de l'argent », conformément au champ d'application de Klarna.



« Chez Viva Wallet, on partage la même vision que Klarna ; faciliter les paiements. On est heureux d'ajouter à notre liste de partenaires, toujours croissante, une entreprise aussi novatrice et un leader mondial du secteur des paiements. Ensemble, nous améliorons l'expérience d'achat pour répondre aux besoins du consommateur moderne, en rendant le processus d'intégration aussi facile et simple que possible pour les commerçants qui souhaitent bénéficier de cette tendance mondiale en matière de paiements », a commenté Alexandros Pappas, directeur du Commerce Électronique chez Viva Wallet.

Le paiement avec Klarna sur les plateformes de paiement Viva Wallet sera déployé initialement sur certains marchés européens, y compris en Autriche, en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni.



À propos de Viva Wallet

Viva Wallet est une des principales institutions de monnaie électronique européennes basées sur le cloud, offrant l'avenir des paiements, maintenant. Avec une présence dans 24 marchés, c'est l'établissement de paiement ayant la plus grande empreinte en Europe. La mission de Viva Wallet est de changer la façon dont les entreprises paient et sont payées, en offrant des solutions de paiement numériques avancées de bout en bout véritablement unifiantes, mais localisées, et des services bancaires intégrés adaptés à leurs besoins. Les dernières innovations incluent « tap-on-phone Viva Wallet POS app » qui transforme n'importe quel mobile Android en terminal de carte, et la passerelle de paiement « Smart Checkout » qui peut augmenter la conversion de 21%. Défenseur l'économie sans monnaie durable, Viva Wallet exploite la puissance de ses technologies internes perturbatrices pour fournir des services de paiement numérique en 17 langues et 10 devises, avec plus de 30 méthodes de paiement.

