Unikbase noue un partenariat avec les Commissaires de Justice de la Cour d'Appel de Paris pour déployer des doubles numériques Unikbase, start-up spécialisée dans le déploiement de doubles numériques créée en novembre 2022, annonce son premier partenariat d'ampleur.

Désormais, les Commissaires de Justice de la Cour d'Appel de Paris (comprendre : les Commisseurs-Priseurs et les Huissiers de Justice du 75, 93, 94, 91, 77 et 89) pourront coupler l'usage de leur propre blockchain - LEGIDE -, avec la mise en place d'un outil permettant de faire le lien entre objet physique et double numérique en, marquant le bien à l'aide d'une encre invisible, indélébile et pourvue d'un ADN spécifique. Un marquage unique et propre à Unikbase signalant la présence d'un jeton NFT encapsulant l'ensemble des informations liées à l'objet .

Un partenariat noué sur le long terme qui se matérialisera par une première vente aux enchères organisée le 12 juin par la maison Pestel-Debord à l'hôtel Drouot.



Le 12 juin, les amateurs de ventes aux enchères pourront se rendre à l'Hôtel Drouot afin d'assister à cette grande première orchestrée par la Maison Pestel-Debord.

"Il s'agit effectivement de notre première expérimentation à grande échelle avec les Commissaires de justice de la Cour d'Appel de Paris" relate Etienne Hermite, co-fondateur et CEO de Unikbase.

Marqués d'une encre indélébile, les 350 objets mis en vente auront tous leur double numérique incarné par un NFT sécurisé dans la blockchain LEGIDE.

"C'est un cas d'usage parmi d'autres dans notre partenariat. Les Commissaires de Justice (nouveau nom des huissiers et des commissaires priseurs) pourraient par exemple s'en servir dans le cadre des inventaires. Notre solution, en plus de délivrer des informations infalsifiables et vérifiables, peut fournir des éléments segmentés objet par objet ou fractionnés en ne délivrant que certains détails".



Depuis 2021, la CRCJ Paris a développé la plateforme LEGIDE qui permet aux utilisateurs de stocker de manière garantie et sécurisée tous types de documents. Aujourd'hui, LEGIDE fournit deux niveaux de preuves : d'un côté la preuve technologique de l'attestation d'enregistrement blockchain par son créateur et d'autre part, une preuve juridique délivrée par un constat d'huissier.

Désormais, les Commissaires de Justice peuvent utiliser la technologie Unikbase pour créer les jumeaux des objets qu’il manipulent dans le cadre de leurs fonctions, et les déposer sur Légide.



Denis Calippe, président de la Chambre des Commissaire de Justice de la cour d’Appel de Paris, déclare : “Cette solution innovante commune aux Commissaires de justice de la cour d’appel de Paris (Huissiers de Justice et commissaires-priseurs judiciaires) nous permet de travailler en commun pour sécuriser les nouveaux marchés et les nouvelles applications du Web 3. Elle nous permet en outre d’envisager de nouvelles pratiques dans nos métiers, ouvrant de nombreuses perspectives de sécurisation des transmissions de données“.



AL.A



A propos d'Unikbase :

Unikbase a été créée en 2022 par des professionnels de la distribution, de la technologie, de la cybersécurité et de la blockchain, dans le but de rendre les services liés aux jumeaux numériques accessibles à tous. Elle compte aujourd’hui 10 collaborateurs basés en Europe et en Asie. La solution Unikbase permet de créer le jumeaux numérique d’objets de valeur, et d’y encapsuler des preuves

irréfutables d’authenticité et de propriété. Les jumeaux d’Unikbase sont aujourd’hui la passerelle la plus simple vers quantité de services jusqu’ici difficiles d’accès pour tracer, protéger, valoriser et échanger en confiance.







A propos de la Chambre Régionale des Commissaires de Justice de Paris :

La Chambre régionale des Commissaires de justice de la Cour d’Appel de PARIS regroupe depuis le 1er juillet 2022 les Huissiers de justice et les Commissaires-priseurs judiciaires de PARIS, de SEINE SAINT DENIS, du VAL DE MARNE, de SEINE ET MARNE, de l’ESSONNE et de l’YONNE. La chambre régionale s’investit depuis plusieurs années dans les nouvelles technologies et a développé

notamment sa propre blockchain pour faire évoluer la profession et ses pratiques pour les adapter aux nouveaux modes de communication.



A propos de la blockchain LEGIDE :

Legide est une solution des Commissaires de justice de la cour d’appel de PARIS, officiers ministériels et publics dont l’une des missions principale et historique est l’établissement de la preuve, dans le but d’offrir une meilleure protection dans le domaine de la preuve, notamment en matière de propriété intellectuelle.

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations sécurisée. Une fois enregistrées, les informations ne peuvent plus subir de modifications et sont ainsi infalsifiables. La solution Legide utilise la blockchain comme technologie sous-jacente et repose sur la technologie Hyperledger Fabric (projet open source de la Linux Foundation). Il s’agit d’une blockchain

permissionnée : l’accès aux informations est possible pour les participants identifiés et autorisés afin d’en garantir la confidentialité.



