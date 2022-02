Temperaa Avocats accueille Corinne Diez, avocate associée et son collaborateur Kévin Mavungu

Corinne Diez et Kévin Mavungu viennent renforcer les équipes de cette boutique d’expertises en droit des affaires, qui compte désormais une dizaine d’avocats. Réactifs, pragmatiques et exigeants, ces deux experts intègrent ce réseau professionnel avec, comme objectif, d’apporter une expertise pointue et sectorielle en droit du travail, qui complète ainsi l’offre globale en droit des affaires du réseau Temperaa (restructuring, private equity, M&A, contrats commerciaux, audit juridique, Tech & data, risques & produits, etc.)



Grâce à leurs années d’expérience comme conseils des chefs d’entreprises et des dirigeants, Corinne et Kevin ont développé un réel savoir-faire dans l’accompagnement des sociétés, qu’il s’agisse de start-ups, de PME/ETI ou de grands groupes français ou européen. Avec comme pivot, une analyse 360° des dossiers, allant du conseil au contentieux en passant par la stratégie en ressources humaines.



« Rejoindre Temperaa Avocats est un réel challenge. Je suis très heureuse de travailler au sein d’une équipe réactive et permanente qui a su mettre à profit les expertises complémentaires de ses membres afin de créer un réseau commun et contribuer, ainsi, à son rayonnement » souligne Corinne. Un enthousiasme partagé par Kevin qui ajoute « mon envie de rejoindre Temperaa se retrouve dans les qualités humaines et professionnelles ainsi que dans la pluridisciplinarité des membres de l’équipe, tous issus de cabinets d’affaires français et anglo-saxons de premier rang ».



« Réelles valeurs ajoutées, ces deux nouveaux membres de Temperaa Avocats viennent cross-seller leurs savoir-faire avec ceux déjà présents afin de répondre au développement important et continu de l’activité de notre réseau » déclare Julien Berthezène, co-fondateur de Temperaa Avocats.



A propos de Corinne Diez

Diplômée d’une maîtrise en droit des affaires à l’Université de Toulouse I, et membre du barreau de Paris depuis 2000, Corinne Diez a créé son propre cabinet, EkiLibre Avocats en 2015, lequel a rejoint le réseau Temperaa Avocats en décembre 2021.

Bénéficiant d’une parfaite maîtrise du droit du travail, Corinne Diez s’est d’abord formée à la défense des salariés et syndicats avant de se spécialiser dans l’accompagnement des entreprises au sein de grands cabinets (UGGC, Bersay & Associés, STC Partners, CPC & Associés) où elle a pu démontrer ses aptitudes d’écoute, de créativité, de négociation et de pragmatisme. Soucieuse d’accompagner au mieux ses clients, elle affine, à ce jour, ses compétences dans le cadre d’un Executive MBA.



A propos de Kevin Mavungu

Titulaire d’un double cursus Master II Droit et Science du travail de l’université Toulouse Capitole et Master in management de l’ISC Paris business School, Kevin Mavungu est inscrit au barreau de Paris depuis 2019.

Fort de ses nombreuses expériences au sein de cabinets français et internationaux de premier plan (Latham & Watkins, Orrick, Fidal ou encore Franklin), Kevin a su développer une expertise pointue dans l’ensemble des problématiques juridiques en matière sociale et de droit de la sécurité sociale afin d’assister ses clients, tant en conseil qu’en contentieux.



A propos de Temperaa Avocats

Temperaa Avocats est un réseau international d’avocats d’affaires indépendants organisé comme une boutique d’expertises complémentaires offrant une approche transversale des dossiers et des réponses sur-mesure aux questions soulevées par nos clients. Issus de cabinets d’affaires français et anglo-saxons de premier rang, nos avocats disposent de l’expérience nécessaire pour apporter des réponses juridiques de grande qualité dans des délais optimaux.