Stratumn élue « Fintech de l’Année 2018 » par Finance Innovation

Le 31 janvier, le Pôle de compétitivité mondial Finance Innovation a remis le Prix « Fintech de l’année 20178 » à la startup française Stratumn à la suite du vote d’un jury composé de 22 personnalités engagées du secteur et présidé par Joelle Durieux, Directrice générale de Finance Innovation. Après la réception de plus de 100 candidatures, le jury avait sélectionné 8 finalistes :



• Stratumn, allie blockchain et cryptographie en vue de restaurer la confiance dans les processus inter-entreprises ;

• Icare, offre une expérience de paiement par l’intermédiaire d’une bague de paiement sans contact ;

• Netheos, permet d’accélérer et d’automatiser les parcours client d’entrée en relation et de souscription digitales ;

• Zelros, propose des solutions logicielles, basées sur l’intelligence artificielle, qui accompagnent la digitalisation des assureurs ;

• Jenji, est une plateforme de gestion des dépenses professionnelles qui apporte une vision financière au traitement des notes de frais et factures d’achat ;

• Cozycloud, est une solution de stockage open source, décentralisée, permettant de récupérer des données depuis des services tiers et de les croiser, notamment avec des informations bancaires ;

• Neftys, est une plateforme de financement alternatif de l’innovation et de la recherche ;

• Ibanfirst, propose une solution pour gérer les paiements internationaux d’une entreprise.



Stratumn succède ainsi à DreamQuark, lauréat du concours 2017, spécialiste du « deep learning » et de l’intelligence artificielle dans les services financiers, et à Yelloan, lauréat du concours 2016, à l’origine d’un service de crédit participatif. Fondée en 2015, Stratumn combine un chiffrement de nouvelle génération, la technologie blockchain et une connectivité simplifiée via API pour permettre une traçabilité universelle des processus inter-entreprises. La startup garantit ainsi conformité, confidentialité, sécurité et traçabilité, tout en diminuant les coûts opérationnels et en améliorant le parcours client.



« L’accompagnement de tous les projets innovants du secteur financier, de leur naissance sur le territoire français à leur expansion internationale, est profondément inscrit dans notre ADN depuis la création du Pôle en 2007. Ce concours, créé il y a maintenant 4 ans, vise à mettre en lumière le talent et l’énergie de la Fintech française en récompensant les plus prometteuses. Et cette année encore, nous nous réjouissons de l’innovation, qu’elle soit technologique ou d’usage, et de la qualité portées tant par Stratumn, une pépite tricolore spécialiste de la Blockchain et de la cryptographie, que par les sept autres finalistes », commente Joelle Durieux, Directrice Générale de Finance Innovation.



Youse remporte le Prix du Public



Suite au vote de 20 000 internautes, Youse, un nouveau service de garantie locative, a remporté le Prix du Public. Youse facilite l’accès au logement pour les locataires, quel que soit leur statut, et leur permet d’obtenir un garant avec une réponse en moins de 24 heures.



Grâce à leur victoire, Stratumn et Youse remportent respectivement une aide de 8 000€ et de 2 000€ pour accélérer leur développement. Ils bénéficient tous deux d’un an d’adhésion à Finance innovation et de la mise en relation avec l’ensemble des partenaires du Pôle de compétitivité.



À propos de Finance Innovation :

Finance Innovation, créé par l’Etat et sous l’impulsion de la Place financière de Paris en 2007, est un Pôle de compétitivité mondial, d’intérêt général, tiers de confiance pour ses membres et son écosystème. Il est dédié à l’accompagnement et à la croissance des projets innovants pour la compétitivité de l’industrie financière française et la création d’emplois, en France et à l’international.

Fort d’un réseau de plus de 600 membres (Pouvoirs publics, Collectivités territoriales, Grandes entreprises, TPE/PME, Startups, Fintechs, Académiques, etc.), Finance Innovation fédère un écosystème large à travers 6 filières stratégiques : Banque, Assurance, Gestion d’Actifs, Métiers du Chiffre et du Conseil, Immobilier/Smart City, Finance durable et finance verte.

Finance Innovation labellise des projets innovants en vue de les accompagner dans la structuration de partenariats commerciaux et capitalistiques. Plus de 600 projets ont été labellisés à ce jour et ont bénéficié de financements publics et privés de plus de 300 millions d’euros au total.

finance-innovation.org