Sportyneo lève 1,6 M€

Dans un contexte difficile pour les foyers en termes de pouvoir d'achat, Sportyneo apporte une solution simple pour venir en aide aux clubs, tout en soulageant le porte-monnaie de leurs adhérents

On simplifie la gestion pour les associations et on facilite le paiement pour les familles

Nous sommes ravis de voir des acteurs majeurs comme Groupama et Obiz rejoindre notre aventure. Leur expertise et leur réseau seront cruciaux dans notre expansion et, l’atteinte de nos objectifs ambitieux

Ce partenariat vient réaffirmer notre ambition d'impacter positivement la société, dans ce cas en incitant les individus à améliorer leur santé en pratiquant du sport. À travers ce rapprochement, et à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, nous manifestons notre engagement pour la Grande cause nationale de l'année 2024, qui vise à promouvoir l'activité physique et sportive comme pilier essentiel de notre vie quotidienne.

” détaille Johan Gouttefangeas, Président et cofondateur de Sportyneo. La solution donne le choix aux adhérents des associations sportives de payer en ligne, simplement et confidentiellement en 1, 4 ou 10 fois et ainsi étaler les frais d'adhésion. Les associations reçoivent, quant à elles, le montant intégral par avance, dès l'inscription de leurs adhérents. “” résume le dirigeant.Passionnés par le sport et impliqués depuis des années dans leurs associations sportives, Johan Gouttefangeas et Cyril Guigon-Rech ont fondé Sportyneo en 2021 à Lyon autour de 3 objectifs clé :- Aider les associations à simplifier leur gestion, gagner du temps et accroître leurs recettes ;- Permettre aux associations de fidéliser et attirer adhérents, bénévoles et sponsors ;- Redonner du pouvoir d'achat aux familles et faciliter l'accès au sport en club au plus grandnombre.Grâce à cette levée de fonds, la fintech hébergée au Hub612 (Lyon) va développer les axes suivants :● Avancement technologique de la plateforme Sportyneo : amélioration des services existants et introduction de nouvelles fonctionnalités.● Expansion géographique: nouer de nouveaux partenariats en France et à l’international● Marketing et acquisition clients pour accroître la notoriété de la marque Sportyneo, attirer de nouveaux utilisateurs et fidéliser les clients existants.” explique Cyril Guigon-Rech, cofondateur de Sportyneo.Par ailleurs, la fintech vient également de lancer un nouveau produit d'assurance. Une assurance annulation/interruption des cotisations sportives et stages vacances sportifs est une première sur le marché. En cas de blessures, maladies, déménagement ou autres imprévus, les licenciés peuvent se faire rembourser leur cotisation ou frais de stage sans impacter financièrement le club, car c'est Sportyneo qui rembourse directement l'adhérent.Signature d’un partenariat stratégique avec ObizCe financement s’accompagne d’un partenariat stratégique avec Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech sur le marché d'Euronext Growth® à Paris.Obiz© est présent dans plus de 22 pays. Ce partenariat va ainsi permettre à la startup de se déployer en Europe avec pour ambition de toucher rapidement plusieurs millions d'utilisateurs. En outre, en s'appuyant sur le vaste catalogue d'offres exclusives d'Obiz, les clients de Sportyneo, associations et adhérents, bénéficieront de réductions sur leurs achats auprès de nombreuses enseignes françaises et internationales, améliorant ainsi leur pouvoir d'achat.Obiz et Sportyneo partagent une vision commune autour du bien-être et de l'amélioration du pouvoir d'achat comme l’explique Brice Chambard, Président-Directeur général et fondateur Obiz : «Fondée en 2021, Sportyneo est une Fintech qui fournit des solutions innovantes aux associations sportives et à leurs membres. Elle permet aux licenciés de payer jusqu'en 10 fois le coût de leurs cotisations annuelles. Parallèlement, elle prend le relais pour payer directement au club et en une seule fois, l'intégralité des frais d’adhésion. Sportyneo procure également aux licenciés des bons de réductions et cashback. Ces économies permettent de diminuer le coût de la licence sportive.Sportyneo est enregistrée à l’ORIAS et agréée par l’ACPR en tant que MIOBSP (Mandataire d’Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement ). Basée à Lyon, Sportyneo est accompagnée par Le HUB612.