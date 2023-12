Founders Future & L'Escalator s'allient pour donner naissance à Future Step Venture

Depuis 2020, L’Escalator porte un projet passionnant faisant échos aux valeurs qui animent Founders Future au quotidien. Contribuer à cultiver en France un écosystème entrepreneurial plus diversifié et inclusif est une grande fierté pour nous et nous avons hâte de démarrer cette nouvelle aventure aux côtés de Maurice Lévy et de son équipe afin d’apporter aux entrepreneurs de l’Escalator les moyens de leurs ambitions

Depuis sa création, il y a trois ans, L’Escalator a reçu plus de 1000 candidatures et a incubé 66 startups qu’il accompagne à chaque étape de leur développement. Coaching, mentoring, formation sont prodigués par des experts pour mener les porteurs de projets vers la réussite. Aujourd’hui, 72% des startups sont toujours présentes sur le marché et beaucoup d’entre elles sont en croissance. Je tiens à remercier la belle équipe de L’Escalator qui fait un travail remarquable, et bien sûr nos partenaires sans qui rien n’eut été possible. Une chose précieuse manquait à ce jour : aider nos startups à se financer. En cette date anniversaire, grâce à la rencontre avec Marc Menasé et à son intérêt pour nos startups, le manque est comblé. Nous allons pouvoir amener encore plus loin nos startups dans leur parcours d’entrepreneuriat. Je remercie ici chaleureusement Marc et son équipe pour leur soutien. Avec la création de Future Step Ventures nous allons offrir à nos belles startups la possibilité de faire les premiers pas pour se mettre sur orbite

Faciliter l'entrepreneuriat à ceux qui n'ont pas l'assise financière nécessaire ou le réseau mais disposent des idées et de la motivation, telle était, et est toujours l'Idée de Maurice Lévy à la création de l'incubateur, L'Escalator, fin 2020. Trois années après sa création, la structure peut se targuer d'avoir accompagné 66 startups (42 % portées par des femmes).Aujourd'hui, la structure qui compte des parrains aussi renommés que son fondateur (TotalEnergies, Prodware, L’Oréal, LVMH, EFAP, JCDecaux Holding, Huawei, Région Ile de France, BNP Paribas, AXA, Meta, Financière Saint James, Publicis Groupe, Laurent Dassault, RATP, 20Minutes... ), franchit un nouveau cap dans l'accompagnement en permettant à certaines de ses jeunes pousses de bénéficier de l'appui d'un véhicule d'investissement dédié.Un projet né de la rencontre avec un autre entrepreneur - Marc Menasé - à la tête depuis 2018 de l'entreprise d'investissement, Founders Future, labellisée B Corp.Future Step Venture (le nom de ce véhicule), a pour vocation de financer exclusivement les entrepreneurs les plus prometteurs issus du programme de l’incubateur. La levée du fonds devrait s'amorcer début 2024 pour un montant avoisinant les 5 millions d'euros. Le véhicule devrait en effet financer 30 à 50 startups avec des tickets allant de 50 à 150K€ aux côtés de business angels et fonds d’investissement professionnels du marché.Chaque startup ainsi accompagnée va pouvoir bénéficier de l’expérience et de l’approche professionnelle en capital-risque de Founders Future ainsi que de sa communauté d’entrepreneurs et de passionnés de la tech. Future Step Venture disposera également d’une équipe opérationnelle dédiée regroupant des membres des deux entités.”, affirme, CEO et fondateur de Founders Future.» déclare, fondateur deLancé en 2018 par Marc Menasé, serial entrepreneur français et Business Angel, Founders Future est une entreprise d’investissement, labellisée B Corp et spécialisée dans l’amorçage ayant pour mission de fournir le capital humain et financier aux entrepreneurs tech paneuropéens ambitieux et innovants de demain. La structure financée essentiellement par un collectif d’entrepreneurs et grandes familles, gère plus de 200M€ d’actifs, a réalisé 100 investissements en 5 ans, et soutient plus de 200 entrepreneurs dans 12 pays (dont plus de 30% de co-fondatrices) incluant notamment : Lydia, Yuka, 900.care, Memo Bank, Waterdrop, Sharpist, Rentle, Taster, Stockly, omi studio ou encore Audi-On.s’est illustré en 2023 en faisant l’acquisition de Sowefund, plateforme pionnière du financement participatif dédiée à la tech et l’impact en co-investissement des professionnels du marché.est un incubateur fondé par Maurice Lévy fin 2020 dans le but de permettre à tous ceux qui n’ont ni les moyens ni les relations, mais des idées et une grande motivation, d’entreprendre. Soutenu par des partenaires de premier plan - tels que TotalEnergies, Prodware, L’Oréal, LVMH, EFAP, JCDecaux Holding, Huawei, Région Ile de France, BNP Paribas, AXA, Meta, Financière Saint James, Publicis Groupe, Laurent Dassault, RATP, 20Minutes mais également des personnalités, des associations et de jeunes entreprises -a jusqu’à maintenant incubé plus de 60 startups dans des secteurs aussi variés que la restauration, la santé, les transports, le jeu vidéo, le sport, la mode, la formation, l’aide aux seniors, le soutien scolaire, les services juridiques, l’e-tourisme, la beauté…