Sorbonne Venture : un nouveau VC pour accompagner les leaders de la Deeptech Sorbonne Université officialise la création de Sorbonne Venture, un fonds dédié à l'accompagnement des futurs leaders de la Deeptech. La Création et la gestion du fonds ont été confiées à Audacia et à Aloé Private Equity. Sorbonne Venture vise une taille de 100 M€ et devrait soutenir une quinzaine de startups issues de l'écosystème "Sorbonne Université", innovantes dans le domaine de la Healthtech, issues notamment de projets novateurs de l'université et des centres hospitaliers associés, de manière non exclusive.

Parmi les premiers investisseurs institutionnels, le compte compte déjà la Mutualité Française.

« L'innovation est un enjeu majeur pour Sorbonne Université qui s’est structurée pour favoriser la valorisation de la recherche, mettre en œuvre une politique d'innovation et de transfert de connaissances par des dispositifs dédiés, et coordonner les missions des différents acteurs de sa chaîne de valorisation » déclare Nathalie Drach-Temam, Présidente de Sorbonne Université.



Classée en mai 2023 en tête des établissements d'enseignement et de recherche français formant le plus grand nombre de créateurs de startups, Sorbonne Université a choisi Audacia & Aloe Private Equity pour la création du fonds SORBONNE VENTURE afin de sélectionner et d’accompagner les meilleurs projets issus de son écosystème.



SORBONNE VENTURE est un fonds d'investissement Deeptech à dominante Healthtech visant à soutenir des innovations disruptives et accompagner les futurs leaders mondiaux, renforçant ainsi la position concurrentielle de la France en matière de créativité. Face à l'essor grandissant de la Deeptech, considérée comme la 4ème révolution industrielle, ce fonds répond à un besoin de financement majeur.



Les plans France 2030 et Deeptech, initiés par l'État français, placent la technologie au cœur de l'innovation avec pour objectif de créer chaque année 500 startups à haute densité technologique, principalement issues de projets de recherche académique. Cette démarche audacieuse reflète la nouvelle dynamique française visant à faire émerger des licornes nationales.



Le fonds s'engage à accompagner une quinzaine de startups Deeptech issues de l’écosystème de Sorbonne Université, couvrant notamment des domaines tels que l'IA pour les thérapies innovantes et digitales, le diagnostic, les biotechnologies, la medtech ou les technologies numériques.

Ces startups seront sélectionnées pour leur technologie révolutionnaire, leur ambition et leur impact.

Visant une taille cible de 100 M€, SORBONNE VENTURE se consacre aux innovations disruptives, investissant du stade de preseed à la série A dans des startups issues de projets novateurs de l'université et des centres hospitaliers associés, de manière non exclusive.



La MUTUALITE FRANCAISE, est le premier partenaire institutionnel de SORBONNE VENTURE.

« Fervent défenseur d’une santé accessible à tous et durable, la Mutualité Française est convaincue de la nécessité d’accroître la recherche scientifique pour développer des innovations qui nous permettront de répondre aux enjeux des transitions démographiques et durables auxquels nous sommes confrontées. Nous soutenons la thèse d’investissement de ce premier fonds académique qui permettra de réconcilier science et santé auprès de nos concitoyens » explique Eric Chenut, Président

de la Mutualité Française.



« Le lancement de SORBONNE VENTURE participe à faire de l'Île-de-France un leader mondial de l'innovation en Deeptech. En soutenant les innovations disruptives issues des meilleurs laboratoires de Sorbonne Université, ce fonds d'investissement reflète aussi notre vision stratégique de réindustrialiser notre territoire à partir des progrès technologiques dans le domaine de la santé » indique Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile de France.



Audacia et Aloe Private Equity ont constitué une équipe d’experts réputés pour leur vision entrepreneuriale, leur expertise dans l’innovation, l’investissement en Private Equity, en Venture Capital, et plus particulièrement dans la Deeptech.



Jean-Pascal Tranié, Président d’Aloe Private Equity et Laura Develter, sont cofondateurs ou investisseurs seed de 9 startups de biotech développant de nouvelles thérapies ou des outils d’intelligence artificielle pour la santé. « Le financement early stage des pépites en Deeptech est notre objectif et nous souhaitons pouvoir booster et accompagner les innovations de la 4ème révolution industrielle » indique Jean Pascal Tranié.



Co-fondatrice de SparingVision et ayant soutenu la création de 75 startups lorsqu’elle dirigeait l’Office de Transfert de Technologie de l’APHP, Florence Allouche est spécialiste de la valorisation des innovations disruptives en santé à haut potentiel issues de la recherche académique et hospitalière. « Nous allons pouvoir sourcer de très belles technologies par la proximité que le fonds aura avec les Instituts et centres experts uniques de rang international de Sorbonne Université et bénéficier des compétences du plus grand centre hospitalier européen pour l’accès aux patients qui restent l’objectif de ces innovations » déclare-t-elle.



Charles Beigbeder, Président d’Audacia, acteur majeur du financement de la Deeptech et à l’origine du fonds Quantonation et Cédric James, Partner du fonds SORBONNE VENTURE indiquent « Ce partenariat d'exception est solidement ancré dans une vision partagée. Au travers des avancées technologiques issues des instituts et centres d’excellence académique, SORBONNE VENTURE est prêt à jouer un rôle majeur dans la promotion de l'innovation Deeptech en santé et contribuer à la réduction de l'impact environnemental de l'industrie de la santé. »







A propos de Sorbonne Université

Sorbonne Université est une institution académique de renommée mondiale basée à Paris, en France. Elle est fortement engagée dans la recherche fondamentale et la valorisation des innovations à travers la création de startups.



A propos d'Aloe Private Equity

Aloe Private Equity est une société de capital-investissement qui se concentre sur le financement de startups et de projets innovants. Elle apporte son expertise financière et stratégique pour soutenir la croissance des entreprises.

Aloe Private Equity



A propos d’AUDACIA, « Maison Entrepreneuriale de Private Equity »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

- Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

- Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

 - Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense et aux solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique.



Depuis sa création, Audacia a investi dans plus de 400 entreprises.

Euronext Growth Paris : code ISIN : FR00140059B5 / code mnémonique : ALAUD

Eligible PEA PME et PEA

