Skaleet confirme sa volonté de se déployer en Europe en rejoignant l'association espagnole des Fintechs & Assurtechs

Skaleet déploie ses ailes ? La fintech vient tout juste d'officialiser son adhésion à l'association espagnole des Fintechs & Assurtechs, l'AEFI. “ Nous sommes impatients de travailler conjointement avec d'autres leaders du secteur grâce à notre adhésion à l'AEFI, contribuant ainsi à l'émergence d'un secteur financier innovant, dynamique et pérenne en Espagne ”. relate Hervé Manceron, CEO et co-fondateur de Skaleet confirmant ainsi les velléités de déploiement de son entreprise. C'est en 2005 que Hervé Manceron avec son associé, Yves Eonnet ont fondé TagPay avec comme objectif de déployer une solution de core banking permettant à des populations éloignées du système de bénéficier de services bancaires. Bien que présente en France notamment via un partenariat avec le Groupe La Poste, TagPay est jusqu'alors majoritairement déployée en Afrique, en Haïti et au Pérou. Son crédo ? Proposer sa solution aux grandes banques françaises qui souhaitent gagner en célérité (et en rentabilité) dans le déploiement d'un service type tenue de compte ou aux banques locales et aux institutions financières déjà implantées qui n'ont pas forcément les moyens de démarrer ce type de service "from scratch" dans le pays ou la région en question. Une solution mise en place en mode Saas avec un déploiement automatisé permettant d'implémenter une solution en trois mois là où une grande institution en mettrait plutôt neuf. Autre promesse de l'entreprise : des cycles d'ajouts de fonctionnalités assez rapides. Puisque Skaleet /TagPay annonce mettre en production 6 versions par an. C'est en 2018 que TagPay a commencé à se tourner vers l'Europe, un terrain plus exigeant notamment en termes de réglementation. L'entreprise est d'ailleurs partenaire du Groupe La Poste via son offre eZyness (établissement de paiement électronique). En 2020 (officialisée le 5 janvier 2021), TagPay signe une levée de fonds de 25 millions d'euros auprès notamment de Long Arc Capital. Et c'est à cette occasion que l'entreprise change de nom pour Skaleet et renforce ses équipes. A ce moment de son histoire Skaleet compte 34 institutions financières clientes, 8 millions de clients et une vingtaine de personnes dans ses équipes. Aujourd'hui, l'entreprise souhaite proposer ses services à un plus grand nombre de banques traditionnelles en France, mais aussi en Europe tout en continuant à jouer un rôle actif dans la structuration du secteur. Son adhésion à l'Association Espagnole des FinTechs et InsurTechs, l’AEFI, entre dans ce cadre. Skaleet compte désormais plus de 40 clients et gère plus de 10 millions de comptes utilisateurs dans le monde répartis dans une vingtaine de pays (dont La Mauritanie, République Démocratique du Congo, la Lituanie, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie et la France). Anne-Laure Allain

