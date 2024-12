Shine : le rachat par le groupe danois Ageras, approuvé !

Ageras, logiciel européen de solutions comptables et d’outils administratifs, acquiert officiellement Shine, le compte pro français des petites entreprises. La transaction a été approuvée par l’ACPR. Cette annonce fait suite à un accord exclusif conclu entre Ageras et la Société Générale en juin dernier. Le leader de la fintech danoise et Shine simplifieront le quotidien des petites entreprises dans 4 pays (France, Pays-Bas, Danemark, Allemagne) avec une offre complète alliant comptes professionnels, outil comptable et accompagnement administratif. Cette acquisition est la plus importante réalisée par le groupe danois jusqu’à présent. Elle lui permet d’obtenir une licence d’établissement de paiement pour opérer sur ses marchés clés et accélère son ambition de devenir la solution de gestion financière référente en Europe à destination des petites entreprises.



Fondée en 2012 par Rico Andersen et Martin Hegelund, Ageras a déjà levé plus de 200 millions d’euros. Plébiscitée pour ses offres d’automatisation comptable, de projection financière, de conseil administratif et fiscal et de mise en relation avec des experts comptables, Ageras ajoute une nouvelle corde à son arc en acquérant Shine : l’expertise bancaire. Leur union simplifiera le quotidien de plus de 300 000 entrepreneurs à travers l’Europe.



L'acquisition de Shine permet à Ageras de renforcer sa présence en France où le marché est en plein essor. L’hexagone compte 4,2 millions de petites entreprises. Leur nombre a augmenté de 7,7 % entre 2020 et 2022 et a approximativement doublé entre 2012 et 2022.



Ageras est soutenu dans sa stratégie d’acquisition par des fonds dont Investcorp, Luxor Capital, Rabobank et Lazard.