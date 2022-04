Sébastien Baert rejoint le cabinet Bignon De Keyser en qualité de Consultant Senior BIGNON DE KEYSER RENFORCE SON OFFRE LEADERSHIP ET D’ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT.

Le cabinet de conseil en stratégie dédié aux professions juridiques Bignon De Keyser poursuit sa croissance et accueille Sébastien Baert en qualité de Consultant Senior pour renforcer ses capacités d’intervention et également développer une offre leadership et accompagnement du changement. Cet ajout à l’offre de conseil existante s’inscrit dans la stratégie de développement du cabinet pour offrir à ses clients des expertises renforçant leur leadership, leur performance et leur impact sur le long terme.



En proposant une nouvelle offre de services autour du leadership et de l’accompagnement du changement, Bignon de Keyser entend renforcer sa capacité d’accompagnement de ses clients dans leur volonté de bâtir des structures aux fondamentaux solides et catalyseurs de la performance long terme et collective.



Sébastien apportera au cabinet une expertise et un regard combinant à la fois une compréhension fine des enjeux stratégiques des clients du cabinet et une approche pragmatique, globale et pluridisciplinaire de leurs enjeux.



Patrick Bignon, associé-fondateur Bignon de Keyser souligne que « l’arrivée de Sébastien s’inscrit dans la dynamique de croissance du cabinet et sa volonté de renforcer et d’élargir sa palette de services pour ses clients français et internationaux. Avec cette nouvelle compétence, nous renforçons notre capacité d’intervention et notre leadership dans le marché en étant à même de faire émerger des solutions nouvelles, créatives et adaptées à l’évolution du marché en s’appuyant sur la diversité des profils au sein de notre équipe de consultants. La formation et le profil hybride de Sébastien apporte une réelle expertise au cabinet et à ses clients, pour leur permettre de renforcer leur leadership et co-développer une culture d’entreprise cohérente, équilibrée et performante. »



« Je me réjouis de rejoindre les équipes du cabinet Bignon De Keyser, référence du conseil en stratégie et organisation pour le secteur juridique avec pour mission d’accompagner ses clients dans cette dynamique de changement et d’évolution du marché. » pour Sébastien Baert, consultant senior chez Bignon De Keyser.



« Si la gestion stratégique et opérationnelle des cabinets de services professionnels se professionnalise, de nouveaux défis requièrent la maîtrise de leviers de performance encore trop souvent méconnus par les leaders et leurs équipes managériales de ces organisations. Agir de concert, par exemple, sur les leviers du leadership et de la culture d’entreprise peut permet à ces organisations d’adresser leurs enjeux majeurs de transformation dans leur globalité et de faire émerger des solutions pérennes. » explique Sébastien Baert.



À propos de Sébastien Baert

Doté d’une formation académique en droit (Paris I), en finance (MBA NYU Stern Business School), en gestion des organisations (INSEAD) et d’un parcours aux expériences multiples et pluriculturelles, Sébastien, coach certifié ICF, a débuté au sein de la direction juridique et financière du groupe pharmaceutique SANOFI (Ex-AVENTIS).

Il a poursuivi en tant que banquier d'investissement en fusions et acquisitions chez BNP PARIBAS, puis en tant que consultant en finance d'entreprise et investisseurs pendant 10 ans en Asie du Sud-Est (Singapour, Hong Kong, Taiwan). Par la suite, Sébastien a fondé une société de conseil intervenant dans les domaines du diagnostic de la culture d’entreprise, de la gestion du changement, du coaching de cadres et d’équipes dirigeantes.



À propos de Bignon de Keyser

Bignon De Keyser a vocation à mener les acteurs du monde juridique à un succès durable, en les aidant à se projeter dans l’avenir, à mieux s’organiser pour répondre aux attentes de leurs clients, et à s’adapter aux transformations de leur environnement local et international. Nos clients sont nationaux, régionaux, internationaux. Nos clients avocats peuvent être « full service » ou boutiques, et présents dans de multiples pays. Nous sommes les conseils privilégiés des senior partners, « managing partners », des « boards » et comités exécutifs de ces cabinets. Les entreprises dont nous assistons les directeurs juridiques sont de tailles et d’origines sectorielles diverses. Nos clients notaires sont généralement implantés dans les pays d’Europe où le notariat est présent et organisé. Nos clients, conseils en propriété industrielle (CPI) sont essentiellement basé en Europe avec un rayonnement international.

Bignon de Keyser : Dedicated to the Legal Industry

www.bignondekeyser.com



