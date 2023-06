Accueil Envoyer Imprimer Partager SSP s'allie avec Tink pour ajouter l'open-banking à ses solutions de paiement Score & Secure Payment (SSP), acteur de la fintech française agissant sur l’ensemble de la chaîne de valeur du paiement basé à Paris, s’associe à Tink, principale plateforme d’open banking en Europe. Ce partenariat permettra à SSP d'étendre ses services de paiement, notamment en proposant l'initiation de virements à travers Europe.





Eddy Combier, CEO de SSP, déclare : “ Notre partenariat avec Tink permet de soutenir notre stratégie d’expansion internationale et d’offrir une expérience de paiement cohérente et performante à travers l’Europe ”.



Mathieu Péré, Director Payments & Platform France & Benelux chez Tink, ajoute : “C e partenariat témoigne du progrès réalisé par le Pay by Bank dans le paysage européen du paiement, stimulé par la demande des commerçants. Nous avons hâte de déployer ce partenariat à l’international, et ainsi accélérer l’adoption des paiements basés sur l’open banking ”.



Ce partenariat fait suite à l'annonce de nombreuses plateformes de paiement de premier plan en Europe collaborant avec Tink pour offrir le service Pay by Bank aux commerçants à grande échelle. Cela signifie que, de plus en plus de consommateurs auront la possibilité de sélectionner Pay by Bank à la caisse pour effectuer un paiement rapide et sécurisé directement à partir de leur compte bancaire. Pour les commerçants, Pay by Bank offre une méthode de paiement simple, économique et sécurisée, venant ainsi compléter leurs options existantes.



À propos de Tink

Tink est la principale plateforme d’open banking en Europe qui permet aux banques, fintechs et start-up de développer des services financiers axés sur les données. Grâce à une API, Tink permet aux clients d'accéder à des données financières agrégées, d'initier des paiements, d'enrichir les transactions, de vérifier le titulaire d’un compte bancaire et de créer des outils de gestion des finances personnelles. Tink se connecte à plus de 3 400 banques qui atteignent plus de 250 millions de clients bancaires à travers l'Europe. Fondée en 2012 à Stockholm, Tink est devenue une filiale détenue par Visa en 2022. Les 500 employés de Tink travaillent avec plus de 300 banques et fintech sur 18 marchés européens à partir de 13 bureaux.

Tink



À propos de SSP

SSP, basée à Paris, est un prestataire de services de paiement sur l ‘Europe, spécialisée dans les paiements de compte à compte et proposant des services sur toute la chaîne du paiement. SSP traite plus de 13 milliards d'euros par an, en ligne et en magasin, pour des clients tels que la SNCF, IKEA, Stellantis, Club Med, Metro Cash and Carry et Corsica Ferries.

SSP SSP, qui se spécialise dans le paiement de compte à compte pour plus de 14 000 commerçants en Europe, utilisera désormais la technologie de Tink en matière de paiement pour sa nouvelle option Pay by Bank dans plusieurs pays de la zone euro dont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. Les commerçants utilisant les solutions de SSP peuvent ajouter Pay by Bank à leurs options de paiement existantes en Europe, alors que le déploiement de cette nouvelle option est déjà en cours.Eddy Combier, CEO de SSP, déclare : “”.Mathieu Péré, Director Payments & Platform France & Benelux chez Tink, ajoute : “C”.Ce partenariat fait suite à l'annonce de nombreuses plateformes de paiement de premier plan en Europe collaborant avec Tink pour offrir le service Pay by Bank aux commerçants à grande échelle. Cela signifie que, de plus en plus de consommateurs auront la possibilité de sélectionner Pay by Bank à la caisse pour effectuer un paiement rapide et sécurisé directement à partir de leur compte bancaire. Pour les commerçants, Pay by Bank offre une méthode de paiement simple, économique et sécurisée, venant ainsi compléter leurs options existantes.est la principale plateforme d’open banking en Europe qui permet aux banques, fintechs et start-up de développer des services financiers axés sur les données. Grâce à une API, Tink permet aux clients d'accéder à des données financières agrégées, d'initier des paiements, d'enrichir les transactions, de vérifier le titulaire d’un compte bancaire et de créer des outils de gestion des finances personnelles. Tink se connecte à plus de 3 400 banques qui atteignent plus de 250 millions de clients bancaires à travers l'Europe. Fondée en 2012 à Stockholm, Tink est devenue une filiale détenue par Visa en 2022. Les 500 employés de Tink travaillent avec plus de 300 banques et fintech sur 18 marchés européens à partir de 13 bureaux., basée à Paris, est un prestataire de services de paiement sur l ‘Europe, spécialisée dans les paiements de compte à compte et proposant des services sur toute la chaîne du paiement. SSP traite plus de 13 milliards d'euros par an, en ligne et en magasin, pour des clients tels que la SNCF, IKEA, Stellantis, Club Med, Metro Cash and Carry et Corsica Ferries.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Trezy lève 3 millions d'euros auprès de Seedcamp et Playfair Market Pay acquiert la fintech polonaise Novelpay Visa annonce le lancement du programme Africa Fintech Accelerator