SHAREKEY : la nouvelle application de collaboration pour sécuriser le secret des affaires

Communiquer de manière sécurisée et privée



SHAREKEY est une application « All-in-One » qui répond aux besoins d’échanges de données dans un espace hautement sécurisé et entièrement privé. Grâce à sa technologie de chiffrement « app-to-app », seuls les utilisateurs ont accès à leurs données et peuvent assigner des privilèges et des droits d’accès aux autres utilisateurs, ce qui leur garantit ainsi une totale confidentialité de leurs échanges :

• Les clés du chiffrement sont entièrement décentralisées, toujours sur les appareils des utilisateurs, jamais sur le Cloud,

• Personne d’autre que le propriétaire du compte ne peut accéder aux données,

• Aucune métadonnée n’est générée, maintenue ou exposée hors de l’application,

• Les données sont fortement cryptées et sauvegardées dans des datacenters à 1 000 mètres sous une montagne en Suisse et hautement sécurisés, soumis à la juridiction Suisse du Data Privacy Act (DPA), ce qui les rend hors de portée de toute juridiction étrangère (CLOUD Act).



Une application simple d’utilisation



Facile d’utilisation et accessible depuis n’importe quel appareil (smartphone, tablette, ordinateur, navigateur), l’application offre à ses utilisateurs un espace de travail collaboratif, complet et confidentiel, chiffré « app-to-app », qui regroupe en une seule et même application :

• une messagerie instantanée et des datarooms,

• un espace de visioconférence avec des appels audio et vidéo,

• un stockage de fichiers et de partage des données,

• une collaboration en ligne pour co-éditer des documents,

• une gestion des contacts, des calendriers et des notes,

• une signature électronique.



Une application respectueuse de l’environnement



De par sa conception, SHAREKEY élimine les échanges inutiles et la duplication massive de données entre utilisateurs et contribue ainsi à réduire considérablement leur empreinte carbone :

• les échanges de données sont remplacés par des échanges de clés, l’utilisateur n’a donc plus besoin d’envoyer physiquement ses données (email, WhatsApp…),

• la consommation énergétique des appareils de l’utilisateur s’en trouve donc limitée, en raison du faible volume de données qui y sont stockées,

• les centres qui hébergent les données sont alimentés par de l’énergie hydro-électrique 100 % renouvelable.



Élue la solution la plus innovante lors de l'IT Night 2022 et récompensée à de nombreuses reprises



Suite collaborative entièrement construite dans un crypto wallet, SHAREKEY a reçu la Médaille d’Or de l’Innovation lors de l’IT Night 2022 à Paris. Cette récompense a été décernée par un jury d’exception composé de DSI, responsables techniques et journalistes. Au cours de l’année 2021, elle a également obtenu plusieurs récompenses qui ont fortement augmenté sa notoriété, plus particulièrement en Suisse (Swisscom Startup Challenge, VentureLab Leaders, Top 10 Swiss Cybersecurity Startups 2021). Ces récompenses prouvent toute l’innovation de cette application.



A propos de SHAREKEY :

SHAREKEY est une nouvelle application collaborative, basée en Suisse, tout-en-un (messaging, drive & video, online collaboration), très simple d’utilisation, conçue pour sécuriser les secrets des affaires. C'est la solution des Dirigeants, des Membres du Conseil d'Administration, du Personnel Juridique et Financier pour partager des informations confidentielles, partout dans le monde et synchronisées entre plusieurs appareils. Construite dans un crypto wallet, l'application est fortement chiffrée en mode Zero Trust et rend tous les échanges entièrement privés. Les clés de chiffrement sont entièrement décentralisées, toujours sur les appareils des utilisateurs, jamais dans le Cloud.

sharekey.com