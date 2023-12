Reebok et Futureverse annoncent un partenariat pour lancer des expériences immersives dans le metavers dès 2024

Nous sommes plus que ravis d'annoncer notre partenariat avec Reebok ; un témoignage de notre conviction commune que la vie est un voyage de participation active et non d'observation. Cette collaboration est une fusion révolutionnaire des technologies de l'IA, du Web3, des jeux et du métaverse, destinée à transformer comment les consommateurs définissent la mode numérique. C'est une invitation pour les consommateurs à entrer dans un monde dans lequel leur empreinte numérique est aussi importante que leur empreinte physique. Ensemble, nous innovons en matière de possibilités numériques où chaque étape raconte une histoire et chaque histoire façonne notre monde.

Reebok est profondément ancré dans les tendances de consommation et les technologies transformatrices

Notre philosophie défend le principe d'agir avec un but précis et de sortir dans le monde en tant que participant et non spectateur. Au cœur de notre marque se trouvent notre communauté dynamique et nos efforts pour intégrer leurs histoires uniques dans le tissu de nos produits. Notre notre partenariat avec Futureverse et le lancement prochain de Reebok Impact nous permettent de transcender les frontières traditionnelles de l'innovation pour impliquer nos consommateurs dans l'évolution numérique de nos produits d'une manière qui redéfinit le domaine des possibilités.



b[Futureverse,], société leader de technologie et de contenu en matière d'IA et de métaverse, soutenue par des investisseurs de classe mondiale, annonce aujourd'hui un partenariat exclusif avec la marque emblématique et irrévérencieuse de la culture sportive, Reebok, pour créer des solutions innovantes. intelligence artificielle, web3, jeux basés sur la blockchain et expériences métaverse pour les consommateurs. Futureverse sera le fer de lance des efforts de Reebok visant à élargir la manière dont les consommateurs peuvent interagir avec ses produits dans l'ensemble de son écosystème, des chaussures aux vêtements.La marque Reebok a d'abord décollé dans le domaine des chaussures de sport, et elle est désormais prête à révolutionner la mode dans le monde numérique.En 2024, Reebok et Futureverse lanceront « Reebok Impact », une expérience de chaussure numérique à couper le souffle qui permettra aux consommateurs de masse de se plonger dans l'intelligence artificielle et les appareils portables numériques. Tirant parti de la technologie avancée de Futureverse et du contenu créatif et numérique de classe mondiale, cette collaboration démontrera que la vie ne concerne pas vos baskets, mais ce que vous faites pendant que vous les portez.", déclare Shara Senderoff et Aaron McDonald , co-fondateurs de Futureverse.La position de la marque Reebok ainsi que sa campagne « La vie n'est pas un sport de spectateur » s'alignent fortement sur l'orientation « jouer pour apprendre » de Futureverse visant à intégrer les consommateurs dans de nouvelles expériences en leur permettant une expérience pratique. Pour les personnes qui souhaitent montrer au monde que la vie n'est pas un sport de spectateurs, Reebok Impact tirera parti d'expériences partagées qui permettront aux consommateurs de partager des moments majeurs de la vie qui ont façonné qui ils sont et ont simultanément eu un impact sur le monde.", a déclaré Todd Krinsky , PDG de Reebok. "Cette annonce marque la première étape du partenariat à long terme entre Reebok et Futureverse. Grâce à ce partenariat, ils continueront à se développer, à ajouter des fonctionnalités et des intégrations et à lancer de nouvelles expériences.est un leader en matière de technologies révolutionnaires d'IA et de métaverse qui permettent des applications, des jeux et des expériences ouverts, évolutifs et interopérables.Futureverse maintient l'une des plus grandes communautés de collection numériques au monde et a accumulé une vaste empreinte culturelle dans l'espace métaverse et au-delà grâce à des partenariats stratégiques avec les principales marques et propriétés intellectuelles du monde.est une marque de culture sportive emblématique et irrévérencieuse avec un héritage de fitness riche et historique remontant à 1895. Fondée sur des chaussures de sport qui ont changé l'orientation du sport, Reebok continue d'introduire des innovations qui propulsent l'industrie vers l'avant.Aujourd'hui, Reebok se situe à l'intersection de l'activité, du style de vie et du sport, offrant des styles modernes et de haute qualité adaptables à chaque occasion. La marque s'efforce d'offrir à chaque athlète, des professionnels aux passionnés, l'opportunité, les produits et l'inspiration pour atteindre leur plein potentiel.est actuellement présent dans 80 pays avec environ 400 magasins indépendants à travers le monde.