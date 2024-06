The Sandbox lève 20 millions de dollars en dette convertible pour une valorisation de 1 milliard de dollars

Le nouveau financement sera utilisé pour continuer à faire progresser la vision de The Sandbox d'un monde virtuel décentralisé où la culture rencontre le jeu et où la communauté peut participer activement et tirer profit de la croissance de l'ensemble de l'écosystème.

Dans le cadre de cette vision, The Sandbox continuera d'améliorer les opportunités de revenus pour les créateurs sur sa plateforme, notamment en : mettant à jour ses outils d'édition 3D Game Maker et VoxEdit ; introduire de nouvelles interactions sociales et capacités pour les avatars ; et étendre les possibilités de jeu via son nouveau système de règles multijoueurs, dont le lancement est prévu en version bêta plus tard cette année et au public en 2025. De plus, The Sandbox développe une version de son métaverse décentralisé pour les appareils mobiles, dont le lancement est prévu en 2025.



The Sandbox , ouvert au public dans sa version Alpha en novembre 2023, a récemment célébré le cap des 1 000 expériences générées par les utilisateurs et publiées en direct sur sa carte virtuelle, avec plus de 5,7 millions de comptes d'utilisateurs connectés à des portefeuilles cryptographiques.



The Sandbox s'est imposée comme l'une des principales applications grand public permettant d'intégrer de nouveaux utilisateurs sur Web3, en tirant parti de la puissance du fandom pour inciter de nouveaux publics à explorer le métaverse.

Elle compte plus de 400 partenariats avec des marques mondiales, notamment Lionsgate, Hellboy, Magnificent Century, Habbo, Space Invaders in Shibuya109, Notorious BIG, Warner Music, Ubisoft, Snoop Dogg, Gucci et des centaines d'autres.

Plus d’une centaine d’expériences mettant en vedette des marques mondiales sont actuellement en production et leur lancement est prévu tout au long de 2024.



Au cours des 12 derniers mois, plus de 330 000 créateurs uniques ont téléchargé le Game Maker sans code de The Sandbox , et The Sandbox intensifie désormais ses efforts pour attirer les nouveaux créateurs grâce à de multiples initiatives, notamment des efforts éducatifs, des bootcamps et des game jams.



À ce jour, plus de 60 000 NFT d'avatars ont été vendus et utilisés pour jouer dans le monde virtuel de The Sandbox , y compris des NFT de 19 collections officielles de marques telles que Hellboy, Magnificent Century, Rabbids, MadBalls, Extraordinary Attorney Woo, Paris Hilton, Captain Tsubasa, Maradona, Elvis Presley, Cut The Rope, Habbo Hotel, Agoria et autres.