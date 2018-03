ReadSoft acquiert Expert Systems et étend ainsi ses services Cloud à l'échange de factures électroniques

ReadSoft propose les meilleures solutions du marché pour l'automatisation des processus documentaires et est le plus grand fournisseur de solutions de traitement des factures dématérialisées dans le monde. Son ambition est de croître de manière organique et via des acquisitions de sociétés ayant une technologie complémentaire et/ou une puissance de distribution dans des régions qui correspondent à la feuille de route stratégique de ReadSoft.



ReadSoft a déjà une position de leader sur le marché du traitement automatisé des factures avec ses solutions disponibles en mode licences et en mode SaaS. L'acquisition d'Expert Systems permet à ReadSoft de compléter son offre par des solutions d'échange de documents électroniques et notamment des factures électroniques.



Expert Systems est un fournisseur influent de services dans le Cloud pour l'échange des documents électroniques dans les pays nordiques. La société propose des services fiables et faciles d'utilisation pour l'échange de factures électroniques et autres documents numériques pour les entreprises et leurs fournisseurs associés à son réseau. Expert Systems dispose d'une large base de clients comprenant tous types de sociétés : des petites entreprises aux entreprises internationales, des organismes gouvernementaux et des municipalités.



«L'acquisition d'Expert Systems est tout à fait en ligne avec notre stratégie d'acquisition et nous acquérons une technologie qui est un excellent complément à notre offre Cloud existante, ReadSoft Online, et qui peut également être connectée à nos solutions de dématérialisation des factures installées sur site chez nos clients, explique Per Åkerberg, PDG de ReadSoft. L'e-business et l'échange d'informations numériques représentent un marché en forte croissance avec de grandes perspectives pour l'avenir. L'acquisition d'Expert Systems va nous permettre d'élargir notre offre SaaS et aider à construire des revenus récurrents pour ReadSoft. Notre offre conjointe permettra à nos clients actuels et futurs de bénéficier d'une solution unique, internationale et à forte valeur ajoutée, pour l'automatisation de leurs processus documentaires. Cette acquisition offre également des opportunités significatives pour notre réseau de revendeurs, et nous nous attendons à une croissance rapide de l'entreprise. » finit par Åkerberg.



« ReadSoft, avec ses produits et solutions mondialement reconnues, ainsi que son réseau de distribution, est une solution idéale pour Expert Systems», explique Christer Rygaard, PDG d'Expert Systems. «Je suis vraiment enthousiaste concernant notre nouvelle collaboration, et je pense qu'Expert Systems contribuera à renforcer la fiabilité et les fonctionnalités de l'offre actuelle de ReadSoft dans le Cloud pour l'automatisation des factures. Ensemble, nous allons développer et internationaliser un concept unique et une solution de pointe pour la gestion des documents électroniques dans le Cloud, ce qui profitera à nos partenaires et clients actuels et futurs », termine Christer Rygaard.



L'offre conjointe émanant de cette acquisition sera progressivement disponible dans toutes les filiales ReadSoft dans le monde.



A propos de ReadSoft :

Avec plus de 8 500 clients répartis dans plus de 70 pays, ReadSoft est l'éditeur leader sur le marché de la dématérialisation de Documents grâce à une gamme complète de solutions logicielles permettant d'automatiser le traitement de tout type de documents entrants et process métiers (factures fournisseurs, avis de paiement, bons de commande, bons de livraison, documents RH, courriers, formulaires, .). Les solutions ReadSoft se distinguent par leur intégration avancée avec les principaux ERP du marché (SAP, Oracle, Microsoft, Sage, Lefebvre Software, Qualiac.) ainsi que par leur grande fiabilité.

Grâce à un réseau de revendeurs et intégrateurs triés sur le volet et certifiés, ReadSoft garantit à ses clients non seulement d'intégrer la performance des solutions les plus utilisées dans le monde mais également de bénéficier du service de proximité et du savoir-faire de partenaires experts en déploiement de projets de dématérialisation.

Société suédoise créée en 1991 et cotée en Bourse, ReadSoft est implanté en France depuis plus de 15 ans.

