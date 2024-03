R. AI. SE. : le nouvel événement dédié à l'IA générative by Chain of Events

R.AI.SE est née de notre envie d'aider les entreprises à optimiser leur utilisation de l'IA Generative relate

Nous avons rencontré Michaël Amar et ses équipes en mai dernier avec cette opportunité sur l'IA et nous avons vite compris que nous étions alignés sur un créneau similaire visant le BtoB et l'international

Je conseille de ne pas manquer le fireside d'ouverture entre Chamatah Palihapitiya (Social Capital) et Jonathan Ross (Groq)

En parallèle du Summit, il y aura aussi un concours de startups et aussi le Mistral Hackathon

Et si les entreprises avaient leur sommet dédié à l'IA Générative ? C'est la vocation de ce tout nouvel événement - R.AI.SE Summit qui se tiendra le 8 avril prochain à Paris au sein de l'hôtel Westin Vendôme.A l'origine de cet événement, on retrouve en premier, Hadrien de Cournon et Henri Delahaye, le binôme de co-fondateurs passionnés d'IA depuis qu'ils ont senti la tendance au sein de leur passage dans des VC. Et, une autre figure bien connue de l'événementiel, de la blockchain, du WEB, de l'entrepreneuriat : Michaël Amar par ailleurs dirigeant de la Paris Blockchain Week via Chain of Events.R.AI.SE Summit est donc un tout nouvel événement organisé par Chain of Events, dont la baseline est "Les entreprises à l'ère de l'IA Générative" . Objectifs. : "se positionner comme une plateforme d’échanges où les acteurs clés de l’ IA Générative et le monde des affaires partageront leurs perspectives sur l'utilisation de l’intelligence artificielle pour relever les défis essentiels des entreprises et de la société. "(dixit le communiqué de presse).Hadrien de Cournon.."Autant le dire tout de suite R.AI.SE Summit, à l'instar de la Paris Blockchain Week est donc un événement tout en anglais faisant la part belle aux acteurs de l'IA quelque soit leur point d'ancrage géographique. En tout, plus de 100 speakers allant de Perplexity à JP.Morgan, de Lightspeed ou encore Balderton Capital à Dassault Systemes, d'Amazon Web Services à Sia Partners..." sourit Hadrien de Cournon.". Un Hackathon qui est donc sponsorisé par la pépite française de l'IA, Mistral.AI mais aussi par NVidia, Sia Partners et Balderton Capital..Une première édition qui promet donc d'être riche et dont Finyear est partenaire média.Anne-Laure Allain