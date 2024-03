IA. : 25 recommandations et 25 milliards d'euros minimum...

d'éclairer les pouvoirs publics sur les décisions à prendre pour faire de la France un pays à la point de l'IA

Cette révolution technologique affecte tous les domaines d’activité. Elle a des effets sur l’économie, l’emploi, les services publics, l’environnement, l’information, le secteur culturel…Tous les pans de notre société sont concernés et le seront davantage à l’avenir, tant son potentiel est considérable."

C'est un engagement d'Elisabeth Borne d'août 2023 qui s'est matérialisé ce mercredi 13 mars. Face aux nouveaux défis portés par l'Intelligence Artificielle comme - renforcer les formations pour avoir plus de talents en France ; investir pour favoriser l'innovation française à l'international ; définir une régulation adaptée des différents secteurs - la Première Ministre de l'époque a souhaité réunir différents acteurs afin que, 6 mois plus tard, ils remettent leurs recommandations.Un changement de gouvernement et un nouveau premier ministre - Gabriel Attal - n'ont pas interrompu les travaux de la commission.Ainsi, après 600 auditions, 7000 consultations et 25 sessions plénières, ils viennent de remettre leur rapport à l'Elysée afin "Le Rapport - 130 pages - n'omet aucun aspect de l'état des lieux de la situation et a souhaité porter un regard à 360° car "explique l'introduction.Les membres sont désireux de faire de la France un pôle majeur notamment en matière de puissance de calcul et souhaitent promouvoir "une gouvernance mondiale de l'IA" ainsi qu'un fonds international en faveur de l'IA d'intérêt général via un mécanisme de solidarité type "1% IA" pour les pays en voie de développement.Rappelons qu'en parallèle de la remise de ce rapport, l 'UE a voté l'IA ACT visant à réguler l'IA, notamment générative En fin de rapport, on trouve donc les 25 recommandations chiffrées représentant un engagement annuel d'environ 5 Md€ au cours des cinq prochaines années. Les moyens peuvent être répartis selon cinq grandes catégories : l’appropriation collective, la formation et la recherche ; le déploiement de l’IA au service des citoyens ; les investissements technologiques et industriels ; la diffusion de l’IA dans l’économie ; la gouvernance française, européenne et mondiale.La France s'est engagée à organiser le prochain sommet sur la sécurité et l'intelligence artificielle en 2024 dont la première édition a eu lieu à Londres les 1er et 2 novembre derniers.Anne-Laure ALLAIN