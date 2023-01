ProovStation lève 10,4M€ pour déployer le premier réseau de stations expertes en IA dédié à la revente de véhicules d’occasion

Basée à Lyon et composée de 50 collaborateurs, ProovStation est la startup deeptech industrielle à l’origine du premier scanner automobile qui automatise entièrement le processus d’inspection et d’évaluation de véhicules en 3 secondes.



Une expérience unique pour les automobilistes



ProovStation parvient à transformer un processus majoritairement manuel, subjectif et chronophage (pouvant prendre jusqu’à 30 minutes), en une opération à cadence et qualité industrielles capable de gérer des flux de plusieurs centaines de véhicules par jour. Les stations ProovStation, fabriquées en France, s’appuient sur une IA de nouvelle génération qui bénéficie des dernières générations de cartes graphiques NVIDIA et un système optronique permettant de réaliser un scan instantané à 360° du véhicule. Plus de 300 photos sont prises et analysées par ses algorithmes avant d'établir un diagnostic complet. Couvrant tous les angles de vue, le portique identifie ainsi l’ensemble des dommages au millimètre près et génère automatiquement un rapport d’inspection exhaustif et chiffré des dommages présents sur le véhicule.



A travers une alliance avec Carrefour - parmi les leaders de la grande distribution alimentaire, Michelin - leader mondial du pneumatique et leader dans le domaine de la mobilité, et BCA Group - leader européen de la vente de véhicules d’occasion, la startup révolutionne le secteur du véhicule d’occasion en offrant à tous les automobilistes une expérience de vente unique digitalisée, simple, fiable et instantanée. Les scanners automobiles ProovStation, associés à la technologie MICHELIN Quickscan permettant un contrôle automatique de l’état d’usure des pneus, sont déjà accessibles gratuitement et en libre-service sur les parkings de plusieurs hypermarchés Carrefour en France*. Ils permettent d’offrir à chaque automobiliste la possibilité d’obtenir une offre instantanée de rachat ferme, garantie par BCA Group, pour son véhicule à un prix de reprise garanti et cohérent avec le marché en fonction de l’évaluation objective de son état.



Développer le réseau de scanners et accélérer à l’international



Cette levée de fonds de 10,4 M€, conduite par Supernova Invest aux côtés d’Otium Capital, via son fonds dédié à l’Industrie, et Crédit Agricole Création, permettra à ProovStation de massifier son réseau de scanners à travers toute la France, dont une trentaine de déploiements sont déjà planifiés en 2023. La société a également l’ambition d’accélérer son développement à l’international, chez les professionnels de l’automobile d’occasion, pour y devenir un standard du secteur. Le réseau ProovStation compte déjà plus de 130 stations en cours de déploiement dans 13 pays, sur 3 continents auprès d’acteurs de renom tels que SiXT, le Groupe BERNARD, le Groupe Starterre, le Groupe Charles André ou encore BCA. Lauréat du concours i-Nov 2020, ProovStation participe, aux côtés d’autres fleurons technologiques nationaux, au rayonnement international de l’industrie française de la mobilité.



« Nous sommes fiers d’avoir clôturé ce tour de financement qui nous permettra de donner à chaque Français la possibilité d’accéder à notre service à moins de 30 minutes de chez lui » déclare Cédric Bernard, CEO et co-fondateur de ProovStation. « Ces fonds nous permettront d’investir dans notre technologie pour renforcer notre leadership à l’international. Ils nous donneront également les moyens d’accélérer notre développement chez les professionnels de l’automobile afin de soutenir une croissance déjà très soutenue. ».



David Hansen, Investment Director chez Supernova Invest, déclare : « ProovStation est l’exemple parfait d’une solution deeptech d’avenir : une technologie de pointe couplée à une intelligence artificielle unique capable de traiter des flux de taille industrielle. Nous sommes convaincus que la vision des fondateurs ainsi que la grande qualité de l’équipe ProovStation leur permettront d’atteindre leurs ambitions de développement, y compris à l’international, où le marché est très porteur et en attente d’une solution aussi avancée que celle de ProovStation. »



Pierre Ménard, Partner en charge de la verticale Industrie d’OtiumCapital, ajoute : « ProovStation est un projet porté par des fondateurs ambitieux, construit autour d’une innovation de rupture, sur un marché profond. Les trois ingrédients clefs du succès sont réunis. Nous sommes heureux de les accompagner dans cette phase de déploiement et de les aider à révolutionner le marché du véhicule d’occasion. »



*Liste des hypermarchés Carrefour où le service ProovStation est déjà disponible :

• Carrefour Vénissieux (Lyon), 136 Boulevard Joliot Curie 69633 Vénissieux

• Carrefour Aix En Provence, 1175 Rue Guillaume Du Vair Pole, 13290 Aix-en-Provence

• Carrefour Montesson (Ile de France), 136 Boulevard Joliot Curie 69633 Vénissieux

• Carrefour Vitrolles (Marseille), Carrefour Des Griffons, RN 113, 13127 Vitrolles

• Carrefour Saran (Orléans), 2601 Route Nationale 20, 45770 Saran



A propos de ProovStation

Crée en 2018 et basée à Lyon, ProovStation est le leader européen des solutions d’inspections automobiles assistées par Intelligence Artificielle. La société développe un Scanner automobile high tech qui permet d’automatiser et standardiser le processus d’évaluation des véhicules d’occasion, à destination des professionnels et du grand public. Une première activité est la vente d’équipements aux professionnels de l’automobile afin de les accompagner dans la transformation digitale, l’automatisation et la standardisation de leur processus d’évaluation des véhicules d’occasion (https://fr.proovstation.com). Depuis 2022, ProovStation propose également à tous les automobilistes un service d'évaluation instantanée leur permettant d’obtenir une offre d’achat pour leur véhicule en quelques minutes. Ces Stations sont accessibles gratuitement et en libre-service de 8h à 20h en 7/7 sur le parking des hypermarchés partenaires en France. (https://www.proovstation.fr/).



Le réseau ProovStation compte déjà plus de 130 stations en cours de déploiement dans 13 pays, sur 3 continents auprès d’acteurs de renom tels que SiXT, le Groupe BERNARD, le Groupe Starterre, le Groupe Charles André ou encore BCA. L’enterprise a été fondée par Cédric Bernard, CEO, Gabriel Tissandier, General Director, et Anton Komyza, CFO.



A propos de Supernova Invest

Supernova Invest est la société de gestion pionnière et leader de l’investissement deeptech, qui gère et conseille 7 fonds totalisant plus de 500 millions d’euros. Spécialiste de l’investissement dans les start-ups technologiques de rupture, Supernova Invest concentre son expertise dans l’industrie, la santé, l’énergie et l’environnement, et le digital. Les 20 ans d’expérience de son équipe dans l’investissement technologique lui ont permis d’accompagner plus de 100 entreprises parmi les plus innovantes de leurs segments, de la création à la maturité. Supernova bénéficie d’un partenariat privilégié avec le CEA (acteur majeur de la recherche, du développement et de l’innovation) et Amundi (leader européen de l’asset management).

https://supernovainvest.com



A propos de Otium Capital

Otium Capital est un family office gérant le patrimoine de Pierre-Edouard Stérin, fondateur de Smartbox. Notre ADN entrepreneurial nous permet de soutenir au plus près les entrepreneurs et de répondre à leurs besoins. Avec 1,2 md€ d’actifs sous gestion, nous investissons entre 100 k€ et 50 M€, pour prendre des parts majoritaires ou minoritaires. Au cours du dernier semestre, nous avons déployé 100 M€, portant à plus de 160 M€ nos investissements sur la seule année 2022, confirmant notre accélération et notre ambition. Nous cherchons avant tout à participer à la forte croissance de projets portés par des fondateurs ambitieux.



À propos de Crédit Agricole Création

CA Création est un fonds d’investissement spécialisé dans l’accompagnement haut de bilan des jeunes entreprises innovantes. Filiale à 100 % du Crédit Agricole Centre-est, CA Création accompagne depuis plus de 15 ans, les projets issus de ses territoires (Rhône, Ain, Saône et Loire et du Nord Isère-Drôme-Ardèche), en partenariat avec des acteurs de référence du capital-investissement. Porteur des valeurs du modèle mutualiste du Crédit Agricole, CA Création entend mettre les différentes compétences du Groupe Crédit Agricole au profit de ses participations.