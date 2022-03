Prévost Laboratory Concept optimise sa structure de financement

« Ce refinancement intervient dans un contexte de surperformance du laboratoire qui génère des résultats bien au-delà des prévisions d’origine. La société s’est structurée autour d’une équipe de direction animée par Marc-Henry Lussigny ce qui lui permet d’être un acteur de référence sur le marché des produits cosmétiques », précise Paul Bertrand, associé chez Abénex.



La société a en effet connu une croissance de près de 25% en 2021 avec des capacités de production permettant de répondre aux développements des prochaines années.



La société maintient, grâce à ce refinancement, sa capacité à poursuivre des opérations de croissances externes potentielles.



Cette opération est réalisée auprès d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, qui était déjà arrangeur lors de l’opération en 2020, ainsi que du Crédit Agricole Ille-et-Vilaine.



Arkéa Capital reste investisseur aux côtés d’Abénex et de l’équipe de management.



A propos de Prévost Laboratory Concept :

Fondé en 1992 par Véronique Prévost, diplômée en pharmacie, Prévost Laboratory Concept est un sous-traitant français pour l’industrie de la cosmétique. Grace à ses capacités de formulation, de production et de conditionnement, le laboratoire apporte une prestation complète à ses clients. Spécialiste des formes liquides et semi-liquides, la société a développé son expertise sur la cosmétique mais également sur les compléments alimentaires, les soins pour animaux et les produits cosmétiques biologiques.

La société a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 11 M€ en 2021 auprès de clients français et internationaux.



A propos d’Abénex (www.abenex.com) :

Créé en 1992, Abénex est un acteur historique de l’investissement non coté en France, intervenant dans des opérations de capital-développement et de capital-transmission, comme actionnaire minoritaire ou majoritaire. Indépendant depuis près de 15 ans, Abénex est présent sur trois segments du capital-investissement : le « small cap », le « mid cap » et l’immobilier.

Sur les segments du « small cap » et « mid cap », Abénex investit et s’investit à long terme dans des projets de croissance et d’optimisation opérationnelle, en s’associant à des entrepreneurs et des familles fondatrices. Abénex s’engage dans la réussite des dirigeants et de leurs équipes, en mettant à leur disposition une équipe opérationnelle dédiée pour les accompagner dans leurs principaux projets de transformation et leur stratégie de croissance externe.

En « small cap », l’équipe réalise des opérations dans des PMEs jusqu’à 50 M€ de valorisation ; en « mid cap », l’équipe prend des parts dans le capital d’ETIs valorisées entre 50 et 400 M€.

En immobilier, Abénex investit dans des projets Value-Add pour des actifs jusqu’à 80 M€ de valeur, et dans des opportunités Core+ de plus de 50 M€ de valeur, notamment dans les secteurs de la distribution, de la logistique, des résidences gérées et de l’éducation.

Basée à Paris et Lyon, l’équipe est composée de 40 professionnels au savoir-faire prouvé et reconnu.



Prévost Laboratory Concept : Marc-Henry Lussigny

Abénex : Patrice Verrier, Paul Bertrand, Foucault Crombez

Arkéa Capital : Eric Besson-Damegon, Kevin Chaigneau



Conseils

Juridique Corporate : Claris Avocat (Manfred Noé, Antoine Gergoy)

Structuration : Arsene Taxand (David Chaumontet, Magali Mazzuco)



Financement :

Co-arrangeurs : Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Florence Holeindre, Florence Tezenas du Montcel, Muriel Bennoun), Crédit Agricole Ille-et-Vilaine (Johanne Lefranc, Olivier Pichot)

Avocats Banques : CVS (André Watbot, Aymeric Langanay, Charles-Henri Prioul)