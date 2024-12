Plug & Play : un "AI Center of Excellence" avec une pointe d'accent marseillais ?

"Un centre d'excellence mais qui soit tourné vers les vraies problématiques des entreprises aujourd'hui. Avec des équipes qui s'intéressent aux problématiques des dirigeants, de la gouvernance, à la façon dont on implante l'innovation et sur ce qui en est réellement fait au quotidien. Nous avons par exemple, signé une liste de "gourous" en capacité de saisir les process de l'entreprise, focalisés sur les métiers et à la pointe de l'innovation."

Au-delà de l'Intelligence artificielle, la ville se positionne comme un véritable pont entre l'Europe et l'Afrique. Une passerelle pour aider les entreprises à accéder au marché africain. Et sur tous les sujets : l'Agtech mais aussi la Fintech où le potentiel est colossal. l'Afrique est passée directement à la digitalisation avec une facilité d'adoption dans tous les domaines et un boom avec une population jeune et dynamique..."

" J'ai moi-même été surpris par les projets que j'y ai découverts et par la dynamique et la volonté de collaborer de tous les acteurs. En fait, je pense que justement, parce que c'est Marseille, il y a cette dynamique. Vous y avez une diversité d'acteurs - des grands groupes, des universités, des institutions, qui souhaitent réellement s'engager pour changer cette image de Marseille !"

"Il faut partir de la vie quotidienne des entreprises pour aller à l'IA et non pas de l'IA pour bouleverser l'entreprise."En ce matin du 11 décembre, au siège de Salesforce en France, Yves Cabanac , le directeur général de la plateforme Plug & Play en France, a profité de l'introduction de "Transforming the Future of Customer Interactions with AI ", pour planter le décor de ses projets.A l'instar des villes de San José et de New York qui accueillent déjà des Plug & Play - AI Center of Excellence, la Métropole Aix-Marseille provence pourrait bien être le nouveau centre névralgique choisi par la plateforme d'innovation d'origine américaine."Nous y avons déjà des partenariats forts comme avec l'université d'Aix-Marseille, des grandes entreprises et des institutions. Paris et la région parisienne sont un peu saturés niveau innovation et on cherche à offrir aux startups et aux entrepreneurs un cadre de vie qui soit disruptif dans un écosystème mature et simple d'accès ce qui est le cas à Marseille."Le DG verrait donc bien un Plug & Play à Marseille et s'implanter dans la 2nde ville de France dans le courant de l'année 2025.Une entité centrée sur l'IA en lien avec The Camp, le campus de référence dédié à l'Intelligence artificielles en Méditerranée.L'offre de conseil de Plug & Play déployée depuis peu tout comme la partie VC devraient forcément y être représentés. "Et quand on pose la question au directeur général de la "réputation de Marseille " et des "réticences" que pourraient avoir certains sur la Métropole ?Convaincu, Yves Cabanac l'est assurément.Rendez-vous en 2025 pour l'inauguration ?AL Allain