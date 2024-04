Nomination | Plug and Play se dote d'un Directeur Général très corporate

A première vue, le profil peut détonner... Un homme d'expérience et qui a pratiquement fait toute sa carrière au sein d'un corporate - HP, pour ne pas le nommer - vient donc de prendre la direction générale de Plug & Play France.

Plug & Play, est surtout connu pour avoir été un des premiers VC les plus actifs de la Silicon Valley. Fondé au début des années 2000 par Saeed Amidi (l'un des premiers investisseurs de la Silicon Valley qui a hébergé à leurs débuts les fondateurs de Paypal, Google, Logitech ), le VC compte aujourd'hui plus d'une trentaine de licornes dans son portefeuille pour un total de plus de 250 investissements dans 20 verticales.

La structure est arrivée en France en 2016 et, est en particulier, connue pour ses joint-ventures comme Lafayette Plug&Play (avec le groupe Galeries Lafayette, incubateur destiné au retail et à la mode - arrêté en 2021 et devenu Brand & Retail) ou encore BNP Paribas Plug&Play, destiné aux Fintechs.

Depuis cette base arrière parisienne, les équipes d'une quinzaine de personnes ont effectué une quarantaine de participations.



Dans cet écosystème où l'on s'attend plus à avoir un profil à la "Roxane Varza", c'est Yves Cabanac qui se positionne. Une nouvelle manière pour Plug & Play d'aller à contre-courant de la tendance pour justement, devenir la tendance ?

Il semble en effet, que les ambitions attendues pour ce poste, créé sur-mesure, soit calibré aux dimensions du profil d'Yves Cabanac. Les équipes souhaitant par exemple déployer des synergies auprès des corporates tout en lorgnant vers des implantations régionales, notamment dans le sud de la France.



" Alors que Plug and Play poursuit ses ambitions d’encourager l'innovation et l'entrepreneuriat à travers le monde, nous cherchons à le faire avec des leaders industriels capables de nous aider à atteindre de nouveaux sommets "déclare Omeed Mehrinfar, Directeur EMEA chez Plug and Play. “ La France est un marché clé pour nous, et nous sommes fiers d'accueillir Yves Cabanac au sein de notre comité de direction européen. Yves apporte une expérience incommensurable ayant occupé des postes axés sur l'innovation, la transformation et la stratégie à travers le monde, des États-Unis à l'APAC en passant par l'Europe. Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de la famille Plug and Play."



Côté profil et parcours. :

Yves Cabanac est un cadre expérimenté avec une expertise en transformation digitale, innovation et optimisation des opérations commerciales. En tant que Directeur Global des Ventes et Partenariats Transformation Digitale chez HP Inc à Barcelone, il a dirigé une équipe de plus de 400 professionnels pour améliorer les ventes et l'expérience client de HP. Avant ce rôle, Yves a occupé des postes de direction clés chez HP Inc dans des régions comme Singapour et les États-Unis, supervisant des initiatives de transformation majeures et gérant d'importants portefeuilles.

Reconnu pour son leadership et son sens des affaires, Yves excelle dans l'expansion des organisations, l'amélioration de la satisfaction des clients et l'assurance de l'excellence opérationnelle. Il est admiré pour son leadership axé sur les personnes, son esprit innovant, ses solides compétences en communication et son engagement stratégique, démontrant son dévouement au développement des talents et à la croissance durable des entreprises.



" Je suis ravi de rejoindre Plug and Play et d'aider à développer sa mission en France en tant que pionniers de l'innovation. Nous visons à nourrir un écosystème où les idées prennent vie, les entrepreneurs prospèrent et les partenariats transforment le monde ”, déclare Yves Cabanac, nouveau Directeur Général de Plug and Play France.



Dans son nouveau rôle, Yves Cabanac s'engage à créer un environnement propice à la croissance des startups en fournissant des ressources essentielles, du mentorat et des opportunités clés. Il vise également à établir des partenariats solides avec des entreprises, des institutions et des organisations gouvernementales pour accélérer l'innovation et avoir un impact positif. Enfin, il s'efforce d'inspirer une culture d'innovation, d'inclusion et d'excellence en promouvant des perspectives diversifiées et en cultivant un environnement de travail collaboratif et stimulant.



Son message est clair : " Ensemble, nous sommes plus qu'une entreprise: nous sommes une force de changement, une communauté d'innovateurs déterminés à façonner un avenir meilleur pour tous. "