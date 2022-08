Paris conscients dans le football





La raison en est le travail bien coordonné du subconscient (système 1) et de la conscience (système 2). Le



Quelques exemples



Par exemple, le désir d'obtenir de l'argent facile, sous la "pression" de certaines émotions, active dans votre subconscient une chaîne d'actions associées à des paris. En psychologie, cet état est appelé "amorçage".

Les bookmakers ont leurs propres algorithmes pour influencer le subconscient humain. Plus la conscience est désactivée , plus le joueur devient une proie facile. La conscience activée (système 2) arrête presque complètement le travail du subconscient (système 1). Vous pouvez comprendre cela par une simple expérience : lorsque vous allez avec un ami dans une rue familière, demandez-lui de multiplier de toute urgence 325 par 124, en commençant à résoudre ce problème, il restera immobile. L'esprit subconscient (système 1), qui est chargé de se déplacer sur un terrain familier, fournira des ressources à l'esprit conscient, pour lequel vous avez créé de l'importance avec le mot "urgent".



Considérez la situation, une personne a vu une publicité à la télévision, où elle dit "Devinez le résultat de 5 matchs et gagnez un million — gratuitement". À ce moment précis, son esprit subconscient est entré en action, faisant des associations comme celle-ci :

- Gratuit signifie aucun risque ;

- 5 matchs, ce n'est pas tellement ;

- Et si je devine plus, combien vais-je gagner ? ;

- Si pour 5 suppositions ils donnent un million, alors peut-être que pour 3 au moins 100 000 seront donnés.



Après qu'une personne ait fait défiler ces pensées dans sa tête, la tâche de l'écran du bookmaker "de susciter l'intérêt pour les paris" a été accomplie avec succès. Le cerveau du "client potentiel" s'est déjà fixé comme objectif de participer à cette action. De plus, il ne vise qu'à gagner !



En cas de perte (et c'est 99,9% des cas), les glandes surrénales vont libérer du cortisol (hormone du stress) créant une « insatisfaction du résultat » (fosse à sérotonine) dans le cerveau. N'ayant pas reçu la sérotonine (hormone du bonheur) prévue, le cerveau libère une dose accrue de dopamine (le neurotransmetteur de la « détermination accrue »).



En conséquence, sous l'influence de l'augmentation de la dopamine, le lobe ventromédian du cortex préfrontal du cerveau s'allume (plus sur VmPFC dans l'article sur la perte de paris), qui n'est pas en mesure de calculer la décision logiquement correcte et n'est soumis qu'à émotions (dans ce cas, le désir de gagner). La fin évidente de cette action est la perte et le début de la formation de la dépendance au jeu.



Comment les bookmakers rendent les joueurs inconscients



Les actions du "système 1" parmi les joueurs sont l'objectif principal des bookmakers. En comprenant cela, vous pouvez facilement poser le reste des énigmes «d'équation» avec lesquelles les écrans nous manipulent : La fonction «pari en un clic» simplifie le travail du cerveau du joueur, supprimant la consciente sous la forme de la sélection du montant requis pour le pari.



Les bonus de dépôt des bookmakers ont des règles qui doivent être suivies : plage de cotes, type de pari, taille de pari maximale et même sport. Tout cela enlève le choix du joueur, lui laissant une part insignifiante pour l'analyse, que le système "1" peut gérer.



Les paris gratuits et "sans dépôt" allument l'excitation chez le joueur. Quel que soit le résultat du pari, le cerveau a reçu une poussée d'hormones pour des coûts énergétiques minimes - une dépendance au jeu se produit.



L'action "Retour de tous les fonds après une perte" donne au joueur confiance dans le gagnant-gagnant, éteignant ainsi la conscience. En cas de perte, l'argent retourné doit être misé selon les règles (encore des cadres) que le bookmaker a fixées.



Il est évident qu'absolument toutes les actions des bookmakers s'efforcent de prendre conscience (système 2) du jeu au maximum.



Comment inclure la conscience dans le jeu ?



Le travail de la conscience est très énergivore pour le cerveau et il a tendance à le désactiver. Lorsque cela est possible, le cerveau donne la solution à tout problème au subconscient. La conscience peut être activée si vous définissez des tâches que le subconscient ne peut pas résoudre.



Pour une implication maximale de la conscience dans le travail, nous vous recommandons d'utiliser l'algorithme du jeu, auquel vous vous engagez à respecter. Il ne doit pas être monosyllabique comme "j'attends que le coefficient devienne 2, et le reste dépend du "feel". Vous devez éliminer au maximum tous les déclencheurs qui peuvent vous secouer émotionnellement.

