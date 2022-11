Offre : Analyste experimenté en Due Diligence RSE/ ESG - Transaction Services - Paris Notre équipe de consultants en due diligence ESG et EHS est rattachée au département Transaction Services qui accompagne, dans un environnement national et international, les entreprises souhaitant acquérir une entreprise ou fusionner des activités, à appréhender rapidement et efficacement les risques et opportunités liés à la transaction ainsi qu’à les traduire correctement en terme de valeur, de garantie contractuelle à prendre, ou encore de stratégie post-acquisition.





Nous recherchons aujourd’hui un consultant(e) spécialisé(é) en due diligence ESG et EHS en CDI pour rejoindre notre jeune équipe passionnée ! Vous aurez l’occasion de participer avec nous au développement de notre activité, d’apprendre de nouvelles compétences notamment financières et de comprendre le mécanisme global d’une transaction



VOS CHALLENGES



Nos consultants ESG et EHS en Transaction Services interviennent sur des projets de Due Diligence ESG et EHS à l’achat et/ou vente sur des entreprises industriels et tertiaires (chimie, pharmacie, énergie, métallurgie, infrastructure, santé, logistique, immobilier, transports, éducation, etc.) en France et à l’étranger.



De chez vous, du bureau, de chez le client, vous interviendrez sur les missions suivantes :



- La réalisation de benchmark de la performance ESG de la Cible

- Des échanges avec la Cible et ses conseils

- L’analyse documentaire de la Cible sur les sujets ESG/EHS matériels identifiés

- La quantification des Capex/Opex associés aux risques et opportunités

- L’évaluation du risque réputationnel

- Revue de provisions environnementales

- L’élaboration de plans d’action post-transaction



Au cours de votre parcours vous serez amené à :



- Participer à la rédaction d’offres commerciales / réponse à appel d’offres

- Participer à des actions de sensibilisation et/ou formation en interne et en externe



VOTRE PROFIL



Diplômé(e) d'une école d'ingénieur, de commerce ou d'un équivalent universitaire, vous justifiez d'une expérience préalable réussie de 2 à 3 ans en société de conseil en ESG ou en direction Sustainability au sein d’un Corporate ou en bureau d’études environnement.



Vous disposez d’une bonne connaissance des sujets ESG et êtes expert sur au moins un des sujets suivants (Reporting ESG, Stratégie ESG, biodiversité, Bilan carbone, risques climat physiques et de transition, relations fournisseurs, relations parties prenantes).



Vous êtes familiers des réglementations ESG Français, Européen et potentiellement internationaux ((EU Taxonomy, EU SFDR, Loi Energie Climat, NFRD/CSRD, Devoir de vigilance, ODD, PRI).



Vous êtes familiers du contexte réglementaire EHS Français et Européen (ICPE, IED, REACH, RoHS etc.)

Rigueur, pro-activité, esprit d’équipe ainsi que vos qualités d’analyse, de synthèse et de communication seront des atouts indispensables pour mener à bien vos missions.



Vous parlez l'anglais couramment (et idéalement une troisième langue).





Votre contact : Arthur du Mesnil

