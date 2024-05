Nominations | Lemonway annonce deux nominations stratégiques

Lemonway, prestataire de services de paiement pan-européen, Lemonway annonce deux nominations au sein des pôles Finance et Technologie pour renforcer son Comité de Direction.

Céline Bayer et Nicolas Vigier sont nommés respectivement Chief Technical Officer et Chief Financial Officer. Tous deux sont des professionnels reconnus dans leur domaine et apportent une grande expertise à l'équipe de direction de Lemonway.

Fondée en 2007 par Antoine Orsini et Sébastien Burlet (qui a depuis quitté l'aventure pour fonder Zicplace) rejoints par Damien Guermonprez en 2009, Lemonway est une solution dédiée aux marketplaces et aux plateformes de financement participatif à la recherche d’un système de traitement des paiements et de collecte pour le compte de tiers. Lemonpay revendique l'ouverture de 8 millions de comptes de paiement (e-wallets) auprès des utilisateurs de ses plateformes partenaires. Lemonway a levé 35 millions d'euros avec deux levées de fond (10 millions en 2018 et 25 millions en 2019) auprès de Breega Capital et Speedinvest et Toscafund Asset Management. Régulé par l’ACPR et bénéficiant du « passeport financier » dans 29 pays en Europe, Lemonway est basée à Paris (siège social), Madrid, Milan, Hambourg et emploie 107 personnes de 17 nationalités différentes.

AL ALLAIN