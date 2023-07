Accueil Envoyer Imprimer Partager Lemonway atteint son seuil de rentabilité au S1 2023 Lemonway, fintech de paiement pan-européen, tire son épingle du jeu et affiche des revenus semestriels en hausse de 90% à €14m et un résultat net positif à fin juin 2023. La FinTech a désormais dépassé son seuil de rentabilité et autofinance ses besoins en capital réglementaire.



C’est une accélération spectaculaire par rapport à 2022 qui présentait des revenus de €16,2m et une perte nette de €11m. « Les résultats 2023 montrent que la stratégie mise en place apporte l’accélération escomptée » renchérit Damien Guermonprez, Président exécutif de Lemonway.

Du côté des effectifs, la FinTech dénombre 125 collaborateurs et envisage de recruter 20 personnes en 2023, notamment en Allemagne.



1. La conformité et le paiement, deux piliers d’un même nouveau métier

Lemonway sert les places de marché en protégeant leurs consommateurs finaux. Son métier consiste à sécuriser les sommes payées ou investies par les clients finaux des places de marché qu’elle sert.

Ces sommes sont collectées puis cantonnées auprès de partenaires bancaires de premiers plans comme la BNP Paribas ou BPCE avant d’être payées aux marchands des places de marché. De cette façon, les paiements des clients ne transitent pas dans le bilan des places de marché et sont entièrement protégés conformément aux exigences européennes et françaises applicables.

Cela signifie aussi qu’en cas de défaillance de Lemonway, les fonds collectés pour le compte des plateformes clientes seraient intégralement remboursés par ses partenaires bancaires aux clients et épargnants des plateformes digitales.



Les récentes faillites bancaires aux Etats-Unis et les pertes subies par les clients de certaines places de marché non régulées de crypto actifs, suite à leurs faillites, démontrent, s’il le fallait, l’importance de la protection des fonds de la clientèle des places de marché et des établissements financiers en général.



2. La coopération au service de l’innovation

Pour servir toujours plus de places de marché et se distinguer de la concurrence, Lemonway continue de tisser des partenariats stratégiques avec les banques en Europe.

Récemment, la Société Générale, l’un des groupes bancaires européens majeurs, a choisi Lemonway pour fournir des services de paiement aux grandes entreprises d’Europe de l’Ouest qui lancent leurs marketplaces B2B. Ce partenariat vient après celui lancé avec d’autres groupes bancaires.



3. Une stratégie grands comptes

Avec les signatures récentes de nouvelles plateformes telles que l’Ecole du Ski Français ou Eiffage, Lemonway renforce sa présence auprès de clients “grands comptes” et sa position de leader régulé en Europe.

En tant qu’expert de la collecte pour compte de tiers, Lemonway répond aux besoins fonctionnels et réglementaires spécifiques de ses gros clients. Pour conserver son leadership, la fintech a dernièrement lancé de nouveaux produits et services innovants tels que le « Buy Now Pay Later » B2B ainsi que Paypal pour les marketplaces.



À propos de Lemonway :

Lemonway est un Établissement de Paiement pan-européen qui propose une solution dédiée aux marketplaces B2B, B2C, C2C et aux plateformes de finance alternative à la recherche d’un système de traitement des paiements et de collecte pour le compte de tiers dans un cadre sécurisé et règlementé (KYC, lutte antifraude). 400 places de marchés font confiance à Lemonway incluant 200 plateformes de finance alternative. Depuis l’obtention de son agrément en décembre 2012, la FinTech a ouvert 11 millions de e-wallets pour les utilisateurs de ses plateformes partenaires et a levé €50m auprès de Breega, SpeedInvest et Toscafund. Régulée par l’ACPR et bénéficiant du passeport Européen dans 28 pays, Lemonway est basée à Paris, Madrid, Milan, Hambourg.

LEMONWAY Cette situation enviable contraste avec les années passées et devrait se poursuivre tout au long de l’année 2023 » assure Antoine Orsini, CEO et co-fondateur de Lemonway. La startup anticipe d’atteindre €30m de revenus annuels en 2023 et cible un résultat net annuel de €3m.C’est une accélération spectaculaire par rapport à 2022 qui présentait des revenus de €16,2m et une perte nette de €11m. «» renchérit Damien Guermonprez, Président exécutif de Lemonway.Du côté des effectifs, la FinTech dénombre 125 collaborateurs et envisage de recruter 20 personnes en 2023, notamment en Allemagne.Lemonway sert les places de marché en protégeant leurs consommateurs finaux. Son métier consiste à sécuriser les sommes payées ou investies par les clients finaux des places de marché qu’elle sert.Ces sommes sont collectées puis cantonnées auprès de partenaires bancaires de premiers plans comme la BNP Paribas ou BPCE avant d’être payées aux marchands des places de marché. De cette façon, les paiements des clients ne transitent pas dans le bilan des places de marché et sont entièrement protégés conformément aux exigences européennes et françaises applicables.Cela signifie aussi qu’en cas de défaillance de Lemonway, les fonds collectés pour le compte des plateformes clientes seraient intégralement remboursés par ses partenaires bancaires aux clients et épargnants des plateformes digitales.Les récentes faillites bancaires aux Etats-Unis et les pertes subies par les clients de certaines places de marché non régulées de crypto actifs, suite à leurs faillites, démontrent, s’il le fallait, l’importance de la protection des fonds de la clientèle des places de marché et des établissements financiers en général.Pour servir toujours plus de places de marché et se distinguer de la concurrence, Lemonway continue de tisser des partenariats stratégiques avec les banques en Europe.Récemment, la Société Générale, l’un des groupes bancaires européens majeurs, a choisi Lemonway pour fournir des services de paiement aux grandes entreprises d’Europe de l’Ouest qui lancent leurs marketplaces B2B. Ce partenariat vient après celui lancé avec d’autres groupes bancaires.Avec les signatures récentes de nouvelles plateformes telles que l’Ecole du Ski Français ou Eiffage, Lemonway renforce sa présence auprès de clients “grands comptes” et sa position de leader régulé en Europe.En tant qu’expert de la collecte pour compte de tiers, Lemonway répond aux besoins fonctionnels et réglementaires spécifiques de ses gros clients. Pour conserver son leadership, la fintech a dernièrement lancé de nouveaux produits et services innovants tels que le « Buy Now Pay Later » B2B ainsi que Paypal pour les marketplaces.est un Établissement de Paiement pan-européen qui propose une solution dédiée aux marketplaces B2B, B2C, C2C et aux plateformes de finance alternative à la recherche d’un système de traitement des paiements et de collecte pour le compte de tiers dans un cadre sécurisé et règlementé (KYC, lutte antifraude). 400 places de marchés font confiance à Lemonway incluant 200 plateformes de finance alternative. Depuis l’obtention de son agrément en décembre 2012, la FinTech a ouvert 11 millions de e-wallets pour les utilisateurs de ses plateformes partenaires et a levé €50m auprès de Breega, SpeedInvest et Toscafund. Régulée par l’ACPR et bénéficiant du passeport Européen dans 28 pays, Lemonway est basée à Paris, Madrid, Milan, Hambourg.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment









Articles similaires < > REGATE annonce 3 nominations à des postes stratégiques UniCredit et Trustpair annoncent un partenariat autour d’IBAN Check Nomination | GoCardless, Franck Cohen nommé Président du Conseil d'Administration