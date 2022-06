Interview | LEMONWAY, établissement de paiement pan-européen Entretien avec Antoine Orsini de Lemonway.

Pouvez-vous présenter LEMONWAY et vos services ?



LEMONWAY est un établissement de paiement pan-européen qui propose une solution de paiement régulée dédiée aux marketplaces et aux plateformes de financement participatif. Régulés par l’ACPR et bénéficiant du “passeport financier” dans 30 pays en Europe, nous sommes basés à Paris, Londres, Madrid, Milan et Hambourg.



L’histoire démarre en 2007 lorsque je rencontre deux personnages extraordinaires: Sébastien Burlet qui deviendra mon associé sur 10 ans et Damien Guermonprez qui l’est encore aujourd’hui. Notre duo est une réussite car complémentaire. Damien est un visionnaire qui s’occupe de défricher de nouveaux horizons pendant que je gère l’équipage. L’expédition dure depuis 6 ans et force est de constater qu’une bonne association vaut tous les business plans.



Rien qu’en 2021 nous avons connu une croissance de 76% de nos volumes de transactions et de 63% de nos revenus. Sans parler de la signature de 100 nouveaux clients parmi lesquels Decathlon et Funding Circle, de nouvelles alliances stratégiques comme Mirakl et Verifone, et de la création de nouveaux postes passant de 90 à 160 collaborateurs de 21 nationalités différentes.



A ce jour nous servons 400 places de marchés dont 200 Plateformes de finance alternative à travers l’Europe. Une internationalisation continue avec 40% de notre CA effectué au-delà des frontières françaises



Dans quelles mesures LEMONWAY répond-elle aux problématiques des entreprises d’aujourd’hui ?



Les marketplaces deviennent clairement le nouveau standard du commerce en ligne, avec une croissance 2 fois supérieure à celle du e-commerce traditionnel. Et à juste titre: elles attirent à la fois vendeurs et consommateurs, les leviers de croissance et de rentabilité des distributeurs dans un environnement hautement concurrentiel. Un modèle aux opportunités infinies mais plus complexe et plus réglementé puisque quatre acteurs interviennent: l’acheteur, le vendeur, l’opérateur de marketplace et Lemonway qui encaisse le paiement de l’acheteur avant de le reverser au vendeur. En tant que tiers de confiance, nous réalisons des opérations d’encaissement pour compte de tiers. Nous offrons la solution de paiement scalable adaptée aux exigences accrues des consommateurs, à l’internationalisation et aux nouvelles habitudes de consommation. Véritable intermédiaire, notre rôle est d’autoriser, organiser, vérifier, réguler et sécuriser les transactions financières. Plus qu’un prestataire nous sommes un véritable partenaire pour l’opérateur qui peut se concentrer sur son cœur d’activité tandis que nous assurons la mise conformité de sa plateforme et la qualité de l’expérience paiement.



Nous proposons également aux plateformes de financement participatif (crowdfunding, crowdequity, crowdlending ou invoice trading) la possibilité d’administrer simplement en toute conformité les transactions entre les donateurs, investisseurs et porteurs de projets. Véritable vecteur de relance économique, nous sommes fiers d’encourager l’investissement au profit de l’intérêt général. Il ne se passe pas un semestre sans qu’un nouvel usage du crowdfunding ne voit le jour. Entre harmonisation réglementaire, boom des investisseurs institutionnels, accélération et multiplication des flux de transactions, on peut dire que l’avenir est riche pour la finance alternative.



Comment LEMONWAY se différencie-t-elle de la concurrence ?



Nous sommes experts sur deux verticales : la marketplace et la finance alternative sur lesquelles on se démarque via 4 axes stratégiques :

Une offre modulaire : en pratique nous dissocions trois modules, le Pay-in (acceptation et acquisition), l’offre réglementaire lié à l’identité (KYC) et la tenue de compte, le Pay-Out. Ainsi la marketplace peut choisir de ne gérer que l’acceptation et de léguer le reste à Lemonway ou inversement. La modularité est indispensable pour les leaders du retail qui font appel à plusieurs PSP. Elle facilite notre intégration dans la chaîne d’intervenants.



Une expertise réglementaire : le niveau de record des marketplaces s’accompagne de nouveaux enjeux réglementaires tels que la hausse des fraudes en tous genres. Seule la confiance permettra la poursuite du foisonnement des marketplaces dans toute l’Europe et même dans le monde. C’est pourquoi nous plaçons la conformité au cœur de notre stratégie avec un investissement de 5M d’euros dans la vérification d’identité (KYC). L’objectif n’est autre que de faciliter l’identification des fraudeurs l’onboarding et la maximisation du taux de conversion dans un processus sécurisé et fluide.



Coopération au service de l’innovation : réinventer la finance implique de coopérer avec les acteurs de l’écosystème et non de les concurrencer. La fintech c’est un puzzle dont chaque pièce est une spécialité. Capitaliser sur des alliances telles que Fonoa, Verifone, Tink et Octopia optimise l’expérience paiement des utilisateurs grâce à de nouvelles fonctionnalités comme le



Notre ADN : chez Lemonway nous cultivons la différence. Sans divergence pas d’innovation et sans innovation pas d’évolution. Nous offrons un environnement éclectique qui emploie au talent et non au diplôme. Notre socle commun réside dans nos valeurs: l’ambition, l’engagement et l’esprit d’équipe (la collectivité avant tout). On avance soudé dans un climat propice à l’authenticité, la découverte et le partage, motivés par le rêve d’une économie agile accessible à tous.



LEMONWAY est certifiée DSP2. Que signifie cette certification pour vos clients ?



L'Union européenne a adopté deux directives sur les services de paiement: la DSP1 en 2007 et la DSP2 en 2015. La première instaure l’harmonisation du cadre juridique des services de paiement et la création de l’espace SEPA. La deuxième renforce la sécurité des paiements en ligne grâce à l’authentification forte des payeurs et fait une large place à l’innovation en intégrant de nouveaux services de paiement.



En effet la DSP2 permet à des acteurs tels que les PSP (Payment Service Providers), AISP (Account Information Service Providers) ou encore PISP (Payment Initiation Service Provider) de communiquer via des API avec les banques. C’est ainsi que nous avons pu proposer le “



L’entrée en application de la DSP1 avait bouleversé le marché des paiements et provoqué une rupture inédite dans la relation traditionnelle banque-client. La DPS2 adapte ce cadre réglementaire aux nouveaux usages et poursuit l’objectif d’un marché bancaire innovant, concurrentiel et efficient en Europe.



Au vu du développement des nouvelles réglementations européennes sur les marketplaces, comment voyez-vous l’entreprise dans 5 ans ?



LEMONWAY capitalise depuis toujours sur la force de son réseau de partenaires stratégiques et continuera de renforcer sa position au cœur de cet écosystème : c'est notre plan.



De BNP Paribas et TINK pour les flux de paiement entrants, Onfido et AriadNext pour le KYC de nos clients et Ripple et Nium pour le paiement instantané des marchands de nos marketplaces, nous comptons pas moins de 40 partenaires stratégiques.



LEMONWAY c'est aussi 30 alliés européens qui recommandent notre solution de paiement régulé pour marketplace au quotidien à leur clients. Mirakl, Izberg, Verifone, Cocolabs, Octopia, Magnet n'en sont que quelques exemples. Dans 5 ans, nous voyons un environnement renforcé on et off chain (on chain = Blockchain / Off chain = en dehors de la blockchain ie. environnement digital actuel), basé sur une API scalable, efficace et facile à intégrer qui nous propulsera au rang de leader du paiement Européen dédié aux marketplaces.



Comment imaginez-vous l’avenir du secteur ?



Selon une étude réalisée par notre partenaire Mirakl, la croissance du secteur des marketplaces B2C a progressé en 2021 de 25%. Un chiffre deux fois supérieur à celui du secteur de l’e-commerce (+12%), reproduisant ainsi le ratio (x2) déjà identifié en 2020. Quant aux marketplaces B2B et aux plateformes de crowdfunding, elles décollent de façon encore plus spectaculaire, ce qui explique notre croissance annuelle de 75% en volumes. Le secteur va donc très certainement continuer à avancer dans ce sens.



Concernant le paiement digital, il connaît la même croissance (+14% pour le paiement e-commerce en Europe selon la Fevad en 2021). L’arrivée de nouvelles solutions plus rapides et moins chères, facilitées par l’open-banking devrait également révolutionner le secteur du e-commerce.



Face à ces constats, il est certain que les avancées n’en sont qu’à leurs débuts. Il faut s’attendre à voir apparaître beaucoup de nouveautés. Les confinements et autres évènements majeurs de ces derniers mois ont fortement accéléré la nécessité d’avancer pour apporter des solutions rapides et sécurisées. Le soleil va continuer de briller sur le secteur pour encore de nombreuses années !

