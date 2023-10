Nominations | Jeantet nomme trois nouveaux Associés

Accélérer le développement de Jeantet, autour de la diversification de ses expertises afin de proposer une offre full service et transversale avec des équipes de premiers plans spécialisées dans les secteurs clés de ses clients, tel est ainsi présentée l’ambition du cabinet pour cette rentrée 2023.

Pour Karl Hepp de Sevelinges co-managing partner : « Nous nous réjouissons de poursuivre notre développement et ainsi proposer à nos clients une offre qui évolue avec leurs besoins, en accueillant de nouvelles équipes reconnues en France et à l’international, et en faisant évoluer nos talents en interne. »



Vincent Lazimi rejoint JEANTET avec sa collaboratrice Jessica SELLEM. Vincent est spécialisé en droit fiscal. Il conseille depuis plus de 18 ans dont 6 ans passés à Londres, des sociétés ainsi que des particuliers dans un contexte souvent international et les assiste en cas de contrôle fiscal. Il conseille des sociétés essentiellement dans le secteur des nouvelles technologies mais également de la mode au regard de leurs opérations courantes et exceptionnelles (fiscalité des réorganisations, acquisitions, transfert de déficits, etc.). Il assiste par ailleurs des fonds d'investissement britanniques et américains dans leur organisation interne (implantation en France, politique de rémunération des associés, fiscalité du carried interest, etc.) ainsi que dans le cadre de leurs acquisitions (audits fiscaux et structuration fiscale des opérations d'acquisition).

Vincent assiste également des "family offices", grandes fortunes, entrepreneurs et investisseurs établis en France ou au Royaume-Uni dans la structuration de leur patrimoine privé ou professionnel.

Il a par ailleurs développé une forte expertise en matière d'assistance à contrôle fiscal aussi bien pour des entreprises que des particuliers.

Avant de rejoindre Jeantet, Vincent était associé au sein d’un cabinet international.

Vincent est cité comme « Leading Individual » par le Legal 500 et Chambers High Net Worth.



Vincent Lazimi est avocat au barreau de Paris et Solicitor of the Senior Courts of England and Wales. Il est également titulaire d'un doctorat en droit fiscal international de l'université Paris-Dauphine et l'auteur d'un ouvrage sur le contrôle fiscal des opérations internationales des particuliers publié aux éditions EFE. Il est enfin membre de l’Institut des Avocats Conseils fiscaux (IACF).



Delphine Baudouin est spécialisée en droit bancaire et financier et accompagne les établissements de crédit, les fonds de capital investissement et de dette ou les emprunteurs dans la mise en place de financements en dette senior, mezzanine ou Unitranche, dans le cadre d’opérations d’acquisition, à effet de levier ou non, tant nationales que transfrontalières. Elle intervient également dans les domaines du financement immobilier ainsi qu’en financement d'opérations de négoce et du commerce international et financement de projets en Afrique. Elle a récemment conseillé des clients sur des financements structurés et restructurations de dettes, notamment dans le cadre de procédures de conciliation.

Delphine a développé une expertise particulière sur la technique des crédits documentaires, des lettres de crédit standby et des garanties internationales, notamment lors de son détachement au sein du département « Commerce International / Négoce » de BNP Paribas.

Delphine Baudouin est diplômée de l’Université Paris II-Assas (Master II de droit international privé – Master II de droit privé général) et de l’Institut de Droit Comparé. Avant de rejoindre Jeantet en février 2022, elle a exercé dans plusieurs grands cabinets internationaux dont Hogan Lovells et Eversheds Sutherland, au sein des bureaux de Paris et de Madrid.

L’équipe banque-finance de Jeantet est désormais composée de 6 associés.



Gabriel di Chiara intervient principalement en fiscalité des entreprises et en fiscalité des transactions au profit d’une clientèle composée de grands groupes, de fonds d’investissement et d’entreprises de taille intermédiaire françaises et étrangères qu’il accompagne dans leurs opérations d’acquisition et de réorganisation (audits fiscaux, structurations fiscales, management package, etc.). Il intervient par ailleurs auprès de chefs d’entreprises, dirigeants et actionnaires familiaux dans la gestion fiscale de leurs intérêts patrimoniaux. Il les accompagne enfin dans leur relation avec l’administration fiscale, durant les phases précontentieuses et contentieuses (procédures de vérification de comptabilité et de taxation d’office, examen de situation fiscale personnelle, perquisition fiscale, contentieux administratif et judiciaire, etc.).

Avant de rejoindre Jeantet en 2013, il a été fiscaliste au sein du groupe Caisse des Dépôts et a enseigné la fiscalité immobilière à l’Université Paris Est-Créteil et le droit des sociétés à la Faculté Libre de droit.

Il est diplômé de l’Université Paris II-Assas (Maîtrise en droit des affaires et fiscalité – DEA en droit fiscal) et membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF)

Gabriel di Chiara est par ailleurs membre du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris (2022-2024) et expert au sein de la commission fiscale du Conseil des Barreaux Européens depuis 2022. Il est cité comme « Recommended Lawyers » par le Legal 500.